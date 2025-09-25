Pontón pide a Rueda que integre a los menores migrantes en el sistema común de protección a la infancia

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a rectificar y a integrar a los menores migrantes en el sistema común de protección a la infancia y de acogida "sin estigmatizarlos y sin crear ningún tipo de discriminación, ningún tipo de exclusión y ningún tipo de gueto".

"Son niños y niñas que huyen de situaciones realmente miserables, que en muchas circunstancias están huyendo de guerras y lo que necesitan es nuestra acogida, nuestra ayuda y nuestra solidaridad", ha proclamado la líder nacionalista en una visita al edificio de la Asociación Prodeme, en Monforte (Lugo), que sufrió un ataque tras anunciar el Gobierno gallego que albergará un centro específico de acogida para menores migrantes.

Allí,tal y como ha informado Europa Press, la portavoz del Bloque ha pedido a Rueda que no traiga a Galicia "el discurso de la crispación y del odio" que, ha añadido, "está haciendo la señora Ayuso".

Tras lo sucedido en el centro lucense, Pontón ha dicho esperar la pronta detención de las personas que cometieron unos hechos "tan graves" que "no pueden quedar impunes". En esta línea, ha advertido que esta situación es "consecuencia de la actuación irresponsable" del Gobierno popular que "empezó una campaña y un discurso de intolerancia, inhumanidad y mentiras" desde que se anunció la acogida de 317 menores migrantes en Galicia.

Mentiras y confrontación

En este sentido, la líder del BNG ha calificado como "muy grave" que la Xunta utilizase la "mentira" para extender un discurso que, a su juicio, "esconde su afán de confrontación y de crispación con el Gobierno central".

También ha reprochado que "mintió" cuando señaló que no había información cuando "ha habido conferencias sectoriales y el Gobierno de la Xunta decidió boicotearlas y no acudir", así como cuando "responsabilizó a los menores migrantes del sistema de acogida".

"Lo que tiene que hacer el señor Rueda es trabajar para defender los derechos de la infancia porque lo que llevan hecho en estos 16 años es desproteger a los menores", ha censurado Pontón.

Sin más centros de menores

En esta línea, ha subrayado que el Gobierno de los populares "no ha construido ni un solo centro de menores" y ha advertido de que la mayor parte de las plazas "están privatizadas".

Del mismo modo, ha denunciado que las familias de acogida "están cayendo a plomo por la falta de apoyo que necesita esta parte central del sistema".

Por todo ello, Ana Pontón ha defendido que los menores migrantes no pueden formar parte de la "política de la confrontación y de la crispación". "Lo que no podemos es estigmatizarlos, ni aplicar ningún tipo de gueto", ha insistido.