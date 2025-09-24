La Xunta, con foco en Xuxán y otras cooperativas, pide al Gobierno "garantizar" la prórroga de fondos europeos

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha reiterado este miércoles en el Pazo do Hórreo la reclamación al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de la prórroga de los fondos europeos MRR, para "garantizar la ejecución de las promociones de vivienda cooperativa en Galicia".

En su intervención en el Pazo do Hórreo, en respuesta a la parlamentaria socialista, Silvia Longueira, quien ha instado a actuar en defensa de los derechos de los cooperativistas de Galivivienda en Xuxán, en A Coruña, ha incidido en la necesidad de que "se garantice" dicha prórroga de los fondos MRR vinculados a esta y otras promociones para que salgan adelante.

No en vano, ha apuntado que en el caso de Vigo, por ejemplo, hay 27 viviendas previstas que aún no están iniciadas "y que no llegarán a tiempo si no se prorrogan los plazos".

La conselleira ha enfatizado que la Xunta fue "la primera administración en actuar, manteniendo contacto permanente con la cooperativa Galivivienda, con los socios, con el ICO y con la ministra de Vivienda".

"Fuimos la única administración que estuvo del lado de los cooperativistas desde el primer momento. Las hemerotecas están ahí para demostrarlo", ha defendido.

En contraposición, la conselleira se ha mostrado crítica con la visita del director general de Vivienda del Ministerio a A Coruña a instancias del Ayuntamiento el pasado de mayo, que calificó de "colmo de la demagogia", con un "viaje relámpago sin ninguna solución real".