Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo,. Carlos Castro - Europa Press

El incendio forestal de Pantón (Lugo) continúa estabilizado

La Xunta ha desactivado la situación 2 e informa de que la superficie arrasada alcanza las 2.000 hectáreas. Además, el fuego de Lobios, donde se registraron dos focos, está controlado

El incendio forestal de Pantón, que ha arrasado ya cerca de 2.000 hectáreas en esta localidad lucense y en el municipio vecino de Sober, continúa estabilizado. El fuego, según informa Medio Rural, no está todavía controlado, si bien se ha declarado como estabilizado en la tarde del lunes, en torno a las 19:16 horas, después de cinco días ardiendo.

El origen del fuego se situó en la vía ferroviaria, lo que en su momento obligó a cortar la conexión por tren entre Ourense y Lugo. Además, su cercanía a núcleos de población forzó la declaración de la situación 2 y se desalojó a cerca de medio centenar de personas.

Por otra parte, Medio Rural informa también de que el incendio forestal declarado en Lobios está controlado desde las 19:59 horas del domingo. En este caso, el fuego se inició en la madrugada de ese mismo día en la localidad ourensana y afectó a 3,5 hectáreas, parte de ellas en el Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés.

La Xunta de Galicia recuerda que está disponible el número 085 para informar y denunciar de cualquier actividad relacionada con incendios forestales.