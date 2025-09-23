El incendio forestal de Pantón (Lugo) continúa estabilizado

Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo,. Carlos Castro - Europa Press

El incendio forestal de Pantón, que ha arrasado ya cerca de 2.000 hectáreas en esta localidad lucense y en el municipio vecino de Sober, continúa estabilizado. El fuego, según informa Medio Rural, no está todavía controlado, si bien se ha declarado como estabilizado en la tarde del lunes, en torno a las 19:16 horas, después de cinco días ardiendo.

El origen del fuego se situó en la vía ferroviaria, lo que en su momento obligó a cortar la conexión por tren entre Ourense y Lugo. Además, su cercanía a núcleos de población forzó la declaración de la situación 2 y se desalojó a cerca de medio centenar de personas.

Por otra parte, Medio Rural informa también de que el incendio forestal declarado en Lobios está controlado desde las 19:59 horas del domingo. En este caso, el fuego se inició en la madrugada de ese mismo día en la localidad ourensana y afectó a 3,5 hectáreas, parte de ellas en el Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés.

La Xunta de Galicia recuerda que está disponible el número 085 para informar y denunciar de cualquier actividad relacionada con incendios forestales.