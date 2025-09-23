El Gobierno recurre varios preceptos de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia

La Comisión Bilateral Estado-Xunta alcanzó acuerdos parciales sobre cinco preceptos, evitando así el recurso en esos casos.

Sin embargo, el Ejecutivo central, con dictamen favorable del Consejo de Estado, considera que los artículos pendientes invaden competencias estatales.

Según el Gobierno, el artículo 30 entra en conflicto con la normativa estatal en materia de energía eólica y sector eléctrico, al introducir zonificaciones y condiciones que exceden las competencias autonómicas.

Además, cuestiona las reglas gallegas sobre repotenciación de parques eólicos, por contradecir las bases estatales del sector eléctrico y alterar plazos y autorizaciones previstos en el Real Decreto-ley 8/2023.

Por su parte, el artículo 45 es impugnado por invadir las competencias del Estado sobre dependencia, discapacidad y régimen económico de la Seguridad Social, materias que requieren regulación básica estatal para garantizar la igualdad de derechos entre españoles.

El Ejecutivo invoca el artículo 161.2 de la Constitución para suspender de forma cautelar los preceptos señalados mientras el Tribunal Constitucional resuelve el conflicto.