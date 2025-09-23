Zonas calcinadas por el incendio de Pontón durante la realización de labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España). El incendio declarado el pasado jueves en el municipio lucense de Pantón sigue activo,

Zonas calcinadas por el incendio de Pontón durante la realización de labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España). El incendio declarado el pasado jueves en el municipio lucense de Pantón sigue activo, Carlos Castro - Europa Press.

Extinguido el incendio de Lobios (Ourense) y estabilizado el de Pantón (Lugo)

El de la localidad lucense afecta a unas 2.000 hectáreas

La Consellería do Medio Rural ha informado que el incendio registrado en Lobios-Río Caldo, que afectó a 3,32 hectáreas parte de ellas en el Parque Natural de la Baixa Limia-Serra do Xurés, ha sido extinguido.

Además, permanece estabilizado el fuego registrado en el municipio lucense de Pantón, que afecta a unas 2.000 hectáreas.

Según la información del departamento autonómico, en estos momentos continúa estabilizado el incendio registrado el jueves de la pasada semana en la parroquia de Pombeiro, en Pantón, y que también afecta al municipio de Sober.

Este incendio obligó a decretar la situación dos por la proximidad de las llamas a las viviendas, una alerta que fue desactivada también en la jornada del lunes.

En su extinción han participado, de forma acumulada, 24 técnicos, 182 agentes, 219 brigadas, 130 motobombas, 9 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones.

Además, han colaborado los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Además, a las 19:50 de este martes ha quedado extinguido el fuego iniciado a las 5:09 del domingo, día 21, en la parroquia de Río Caldo, del municipio ourensano de Lobios, que se detectó en dos puntos.

Las llamas afectaron a 3,32 hectáreas, parte de ellas en el Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, de las cuales 2,73 han sido de superficie rasa y 0,59 arboladas.

Para su extinción se han movilizado, de forma acumulada, 22 agentes, 37 brigadas, 16 motobombas, 4 helicópteros y 2 aviones. En este incendio han colaborado medios portugueses.