Extinguido el incendio de Lobios (Ourense) y estabilizado el de Pantón (Lugo)

La Consellería do Medio Rural ha informado que el incendio registrado en Lobios-Río Caldo, que afectó a 3,32 hectáreas parte de ellas en el Parque Natural de la Baixa Limia-Serra do Xurés, ha sido extinguido.

Además, permanece estabilizado el fuego registrado en el municipio lucense de Pantón, que afecta a unas 2.000 hectáreas.

Según la información del departamento autonómico, en estos momentos continúa estabilizado el incendio registrado el jueves de la pasada semana en la parroquia de Pombeiro, en Pantón, y que también afecta al municipio de Sober.

Este incendio obligó a decretar la situación dos por la proximidad de las llamas a las viviendas, una alerta que fue desactivada también en la jornada del lunes.

En su extinción han participado, de forma acumulada, 24 técnicos, 182 agentes, 219 brigadas, 130 motobombas, 9 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones.

Además, han colaborado los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Además, a las 19:50 de este martes ha quedado extinguido el fuego iniciado a las 5:09 del domingo, día 21, en la parroquia de Río Caldo, del municipio ourensano de Lobios, que se detectó en dos puntos.

Las llamas afectaron a 3,32 hectáreas, parte de ellas en el Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, de las cuales 2,73 han sido de superficie rasa y 0,59 arboladas.

Para su extinción se han movilizado, de forma acumulada, 22 agentes, 37 brigadas, 16 motobombas, 4 helicópteros y 2 aviones. En este incendio han colaborado medios portugueses.