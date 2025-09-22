Rueda avisa a la oposición: Solo habrá acuerdo sobre Gaza en la Cámara si no hay "uso político"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha evitado este lunes anticipar cuál será la postura del PP ante las distintas iniciativas que promueven BNG y PSOE en el Parlamento de Galicia sobre Gaza y ha señalado que habrá acuerdo si hay "voluntad" de ello, pero no si se cae "en la utilización política" del conflicto y la oposición adopta "planteamientos inaceptables".

Así lo ha trasladado a las puertas del pleno que arranca este martes y en que la situación de Gaza tendrá protagonismo, toda vez que se debatirá una iniciativa del BNG en la que los grupos se tendrán que posicionar sobre si "condenan el genocidio".

El PSOE también promoverá una declaración institucional en el mismo sentido y ha pedido que el pleno arranque con un minuto de silencio.

Rueda, que de nuevo ha sido preguntado expresamente, ha vuelto a evitar el término genocidio para referirse al ataque del Gobierno israelí sobre la población palestina, aunque se ha reafirmado en que la situación que se vive en Gaza es "una auténtica salvajada" que "tiene que parar cuanto antes".

En todo caso, el presidente gallego ha matizado que "igual que no es aceptable que los habitantes de Gaza sufran las consecuencias de las actividades de un grupo terrorista", tampoco lo es que "los ciudadanos de Israel padezcan los efectos de la actuación de un máximo responsable del Gobierno como Netanyahu". "Ni en un caso ni en el otro", ha subrayado.

Pide "coherencia" a Lores

Y aunque no se ha pronunciado sobre el paso avanzado por el PP de Pontevedra relativo a que se investigue como delito de odio la moción aprobada en el Ayuntamiento que veta a Israel, el presidente gallego sí ha instado a actuar con "coherencia".

Así, ha enfatizado que "hace solo dos meses" el regidor de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), quien este lunes llevaba un pañuelo palestino en el pleno, "aplaudía el paso de una bandera israelí en el campeonato de triatlón".