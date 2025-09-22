Cerrado el plazo de candidaturas a fiscal superior de Galicia tras la jubilación de Fernando Suanzes

El plazo para presentar candidaturas a fiscal superior de Galicia tras la jubilación de Fernando Suanzes ha quedado cerrado el pasado viernes, según han informado a Europa Press desde el Ministerio Público.

No obstante, por ahora no ha trascendido el nombre de los candidatos, que llegan a la Fiscalía General del Estado directamente o, en su caso, al Ministerio de Justicia para que los remita a esta.

Una vez recibidas todas, tras abrirse el plazo de presentación el pasado 5 de septiembre y cerrarse el día 19, se convoca el Consejo Fiscal, en Madrid, y se votan los candidatos.

"El fiscal general escucha al Consejo Fiscal y decide su propuesta, que será comunicada al ministro de Justicia", han precisado desde el Ministerio Público. Tras aprobarse en Consejo de Ministros, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el nombramiento, el fiscal elegido tiene 20 días para tomar posesión de su cargo.

El hasta ahora fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes está jubilado de forma forzosa por su edad, al cumplir los 72 años, desde el pasado 18 de septiembre.

Mientras no se designa a la nueva persona al frente del cargo, es el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia, José Manuel Piñol, quien la asume en funciones.