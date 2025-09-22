Besteiro avanza que el Gobierno deniega a Altri una subestación y conexión eléctrica

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, avanza que el Gobierno central deniega la subestación eléctrica de Altri que demandaba para su proyecto en Palas de Rei (Lugo), así como la conexión eléctrica necesaria para su funcionamiento.

En rueda de prensa en Santiago este lunes, Gómez Besteiro ha afirmado que Altri será excluida de la planificación eléctrica 2025-30 al no cumplir con los requisitos necesarios, tal y como había expresado previamente en una entrevista con la Cadena SER.

Ahora, está pendiente una reunión este martes, 23 de septiembre, entre representantes del Gobierno central y la Xunta para trasladar esta decisión. "Supongo que llegará el momento de que se haga esa comunicación", ha explicado Besteiro.

A preguntas de los medios, Besteiro sostiene que "no se trata de desvelar" esta negativa, sino que hace esta valoración con base en los "requisitos" necesarios socioeconómicos y medioambientales. "No hago ningún tipo de anuncio gubernamental, que no es mi papel", ha dicho, tras apuntar que el Gobierno "tomará" esta decisión.

De tal forma, el líder de los socialistas gallegos resalta el "triple no" del Gobierno a Altri tras descartar que tenga ayudas del Perte de descarbonización y de ayudas europeas "de forma extraordinaria" por 250 millones.

En los últimos meses, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha denunciado la falta de conexión por parte del Ministerio para la Transición Ecológica a la planta de Altri. "Una fábrica si no se puede enchufar, no puede funcionar", clamó en el Parlamento.