Galicia tiene activos dos incendios forestales tras quedar estabilizado el de A Fonsagrada (Lugo)

Galicia tiene activos actualmente dos incendios forestales tras quedar estabilizado el del municipio lucense de A Fonsagrada, que afecta a una superficie de 30 hectáreas.

Así lo recoge la última actualización sobre incendios forestales de la Consellería do Medio Rural, que únicamente informa de aquellos con una superficie superior a las 20 hectáreas, salvo por fuegos menores que afecten a un espacio natural protegido o sean una amenaza para viviendas.

Uno de estos casos es el del fuego activo en el municipio ourensano de Lobios, que comenzó en la madrugada de este domingo en la parroquia Río Calo, y que calcina dos hectáreas dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

En la provincia de Lugo, continúa activo el de Pantón, en la parroquia de Pombeiro que mantiene activa la situación 2 de manera preventiva y calcina 2.000 hectáreas, parte de ellas en el ayuntamiento limítrofe de Sober.

En cuanto al incendio de A Fonsagrada, en la parroquia de O Torbo, se encuentra estabilizado desde las 12.10 horas de este domingo y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 30 hectáreas.

En el municipio lucense de Barreiros sigue controlado, desde el martes, el incendio declarado en la parroquia de San Xusto que afecta a una superficie de 140 hectáreas de monte arbolado.