Detectado el serotipo 8 de lengua azul en la provincia de A Coruña

La Consellería de Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la primera detección en la provincia de A Coruña de animales infectados por el serotipo 8 de la lengua azul en una explotación de ganado bovino, confirmada por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

Así, destacan que los serotipos 3 y 8 ya están presentes en las cuatro provincias gallegas. Recuerdan que a finales del mes de julio fueron detectados en nuestra comunidad los primeros animales bovinos infectados por estos serotipos.

En total, se detectaron cinco focos distribuidos en las cuatro provincias. Posteriormente, en el mes de agosto aparecieron ejemplares infectados por el serotipo 3 en la provincia de Pontevedra y por el serotipo 8 en la de Ourense.

Apuntan también que el serotipo presente en Galicia hasta ese momento era el 4, con circulación desde el año 2023.

En su momento, todo el territorio peninsular se sometió a un programa de erradicación, para lo que Galicia optó por la vacunación obligatoria, que se ofreció de manera gratuita a todos los ganaderos.

En estos momentos ya no existe este deber de erradicación y la vacunación es voluntaria.

Ante esta situación, la Xunta de Galicia está distribuyendo gratuitamente al personal veterinario autorizado, tanto clínico como perteneciente a Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, dosis vacunales frente al serotipo 4 para la vacunación de ganado bovino y ovino y frente a los serotipos 3 y 8 para la vacunación de ganado ovino, especie que presenta síntomatología más grave y mayor mortalidad.