Juan Carlos I aterriza en A Coruña horas antes de que la reina Sofía amadrine en Ferrol la botadura de una fragata

Juan Carlos I ha regresado a Galicia para participar en las regatas de Sanxenxo este fin de semana, llegando horas antes que la reina Sofía, que visitará la Comunidad para amadrinar en Ferrol la botadura de la primera fragata de las F-110.

El rey emérito aterrizó poco después de las 14.00 horas en el aeropuerto de A Coruña, mientras que la reina Sofía llegará a Galicia esta misma tarde.

Se espera que Juan Carlos I participe, desde este viernes hasta el domingo, en la regata que lleva su nombre en Sanxenxo, un evento que reunirá a más de 180 barcos de 11 países en la ría pontevedresa. Sin embargo, él y su tripulación no navegarán a bordo del ‘Bribón’, ya que la embarcación de 6 metros se encuentra en Oyster Bay, cerca de Nueva York, donde el 17 de septiembre comenzará el mundial de esta flota.

Acto de la reina Sofía Por su parte, la reina Sofía se desplazará a Ferrol para ejercer como madrina de botadura de la fragata ‘Bonifaz’, en homenaje al histórico militar y marino castellano del siglo XIII.

El acto tendrá lugar esta tarde en el astillero de Navantia y contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.