Diego Calvo exige "menos palabras y más hechos" a Óscar Puente sobre los trenes de proximidad en Galicia

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha reclamado este jueves al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "menos palabras y más hechos" en relación al estudio de una red de trenes de cercanías para Galicia.

Calvo criticó la falta de concreciones tras más de un año de anuncios y recordó que la Xunta respalda la creación de este servicio "como existe en otros territorios", ya que el Gobierno central "ha desatendido" tanto las cercanías como la media distancia en la comunidad.

El representante autonómico reprochó al Ejecutivo estatal el "baile de fechas" sobre este proyecto: "En 2024 ya hablaban de planificación, en junio se anunciaban resultados para 2026, un mes después, que el estudio estaría listo a finales de este año y ahora el propio ministro admite que aún quedan varios meses de trabajo".

Calvo insistió en que un análisis serio "debe tener en cuenta las necesidades de interconexión de toda Galicia" y advirtió de que la experiencia "hace dudar" de que las promesas del Gobierno se materialicen.

El conselleiro también criticó la postura del ministro sobre la no recuperación de paradas del AVE en A Gudiña, cuando Puente afirmó que "el AVE no es un tren para la España vaciada".

Para Calvo, declaraciones como esta son "poco alentadoras" y evidencian un "agravamiento del desequilibrio territorial" y el "descuido de la Galicia interior".

Además, reprochó al Ministerio la falta de soluciones ante "incidencias continuas, averías, retrasos, problemas en la venta de billetes, subida de precios y reducción de frecuencias" en el ferrocarril gallego, así como el retraso en designar un interlocutor comprometido con la Xunta.

Calvo también se mostró sorprendido por las declaraciones de Puente sobre una posible demanda de Renfe a la Xunta por los cortes de la línea Galicia-Madrid durante la ola de incendios de agosto.

Subrayó que la prioridad fue garantizar la seguridad de viajeros y trabajadores y recordó que es ADIF quien evalúa las infraestructuras y Renfe quien debe ofrecer alternativas.

"Esa es la diferencia entre un gobierno serio, como el gallego, y uno que improvisa, como el español", afirmó.

El conselleiro recordó que algunos de los incendios fueron provocados por chispas de trenes, como el fuego en Seixalbo (Ourense) que afectó a casi 108 hectáreas el 16 de agosto.

También apuntó que la Xunta sigue esperando avances en la Variante Exterior de Ourense, entre Seixalbo y la estación de la ciudad.

