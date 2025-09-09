CSIF exige proteger al personal que valora la situación de grado de dependencia en Galicia

El sindicato CSIF ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las condiciones laborales en las que desarrolla su labor el personal técnico encargado de la valoración del grado de dependencia en Galicia. El colectivo, compuesto principalmente por terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y psicólogas, realiza desplazamientos diarios para acudir a los domicilios de las personas solicitantes, enfrentándose a numerosos riesgos.

Entre los principales problemas señalados por el sindicato se encuentran: el riesgo de agresiones físicas y verbales durante visitas en solitario, especialmente en entornos rurales; los largos desplazamientos diarios de hasta 200 km en vehículos oficiales o particulares; la exposición a condiciones meteorológicas adversas sin protocolos claros; riesgos ergonómicos y musculoesqueléticos; y la sobrecarga de trabajo que genera presión psicosocial.

Desde CSIF denuncian que, pese a esta situación, no existe una evaluación específica de riesgos ni se han implementado medidas preventivas esenciales, como protocolos de seguridad, equipos de protección individual (botón del pánico, geolocalizador, spray de defensa), cursos de conducción segura o defensa personal, renovación del parque móvil o refuerzo del personal.

Además, la Administración ha planteado un sistema de incentivos económicos (150 euros por cada seis valoraciones adicionales a la semana) que obliga al personal a realizar horas extraordinarias encubiertas fuera de la jornada ordinaria, sin registro ni cobertura legal, vulnerando la normativa laboral y de prevención.

Por todo ello, CSIF exige la adopción inmediata de medidas concretas, como la elaboración de una evaluación específica de riesgos, la implantación de protocolos de seguridad y medidas preventivas, el reconocimiento legal de cualquier exceso de jornada y el refuerzo de medios humanos y técnicos para garantizar un servicio seguro y de calidad.

El sindicato anuncia que continuará informando sobre las actuaciones de la Inspección de Trabajo y las medidas que la Xunta de Galicia deba implementar para proteger a este colectivo.