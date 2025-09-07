Detienen en Monforte (Lugo) a una persona que se manifestó por Palestina en La Vuelta

Dos agentes de la Policía Nacional detienen a un hombre durante las protestas propalestinas en la Vuelta, a 7 de septiembre de 2025, en Monforte. Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina

Un manifestante propalestino ha sido detenido por la Policía Nacional en el espacio vallado dispuesto en el tramo final de la 15ª etapa de La Vuelta en Monforte de Lemos (Lugo), donde los ciclistas tenían prevista su llegada pasadas las 17:00 horas de este domingo.

Tal y como informa Europa Press, varias movilizaciones habían sido convocadas en municipios lucenses durante la jornada para protestar contra la participación de un equipo israelí (Israel Premier Tech) en la competición deportiva. Sin embargo, los episodios de mayor tensión han tenido lugar antes de la meta.

Fuentes de las entidades organizadoras de las manifestaciones denuncian "cargas policiales" y una "represión brutal", que se originó antes de la llegada de los ciclistas a Monforte. Así, informan de que la Policía llegó a "identificar a varias personas" que portaban banderas palestinas.

La detención tuvo lugar después de que los manifestantes entonasen consignas propalestinas e intentaran desplazar las vallas. Este episodio ha llevado al dispositivo de seguridad a realizar un doble vallado en un punto a 150 metros de la línea de meta.

Este sábado, antes de la llegada de La Vuelta a Galicia, el BNG emitía un comunicado instando a la retirada del equipo israelí Israel Premier Tech y demandando que la Xunta de Galicia no participase en las etapas gallegas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se pronunció recientemente con unas palabras de apoyo al equipo, felicitándoles y afirmando que hacen que "Israel se sienta orgulloso".

Ya el pasado miércoles Bilbao fue protagonista por las numerosas protestas a favor de Palestina y en contra de la participación de este equipo, unas movilizaciones que obligaron a adelantar el final de la prueba 3 kilómetros antes de la línea de meta e impidieron que se declarase un ganador.

Paralelamente, este lunes 8 de septiembre hay convocadas movilizaciones en diversas localidades gallegas a las 20:00 horas de la tarde.

Israel Premier Tech retira el nombre del país del maillot para "priorizar la seguridad" del pelotón