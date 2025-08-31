Rueda critica la gestión en los incendios: "Los gobiernos están para ayudar, no para mandar tuits"

El presidente de la Xunta y jefe de filas del PP, Alfonso Rueda, ha criticado la gestión del Gobierno central durante la crisis de incendios que asoló Galicia y ha asegurado que los Ejecutivos están para "ayudar a la gente, no para mandar 'tweets', ni montar líos o grescas".

Así lo ha declarado el mandatario gallego en la apertura del curso político del PP nacional, celebrado este último día de agosto en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), en un acto en la Carballeira de San Xunto que ha contado con la presencia del líder estatal del partido, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Allí, Rueda, ante 2.000 simpatizantes y cargos populares, autonómicos y estatales, ha asegurado que "seguirá trabajando" para "corregir fallos y pensar qué hay que hacer para mejorar" tras la oleada de incendios.

Con todo, ahora toca "recuperar la normalidad extraordinaria" que tiene Galicia y que se "valora muchísimo desde fuera". "Esa normalidad de una Galicia que se mantiene unida cuando las cosas vienen mal, que estamos por encima del ruido, del conflicto, ayudándonos entre nosotros cuando más falta hace", ha esgrimido Rueda.

A renglón seguido, ha apuntado que, en "esa normalidad", se sitúan las ayudas a los afectados por los fuegos que ya están publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG), que se podrán pedir desde este lunes, y ha augurado que "muy pronto" estarán pagadas.

Frente a ello Rueda ha situado al Gobierno central y ha remarcado que "no vale de nada" reunirse un día en el Consejo de Ministros y que, después, "digan que cada ministerio tiene que hacer su trabajo". "Eso ya nos lo contaron, ya lo vimos, y el resultado es que pasaron años y algunas están sin pagar", ha afirmado.

"Yo pedí a mi Gobierno, a la Administración que presido, que sean dirigentes. Se puede hacer todo mucho más rápido", ha afirmado el presidente gallego.

Los Gobiernos, ha continuado, están para "ayudar a la gente, no para mandar 'tweets', ni montar líos o grescas" ni para pensar que cada oportunidad en la que la gente sufre es una "oportunidad para sacar lío político".

Por lo tanto, Rueda ha pedido "respeto, solidaridad y empatía" para Galicia y ha cuestionado "¿qué tiene que pasar para que el Gobierno de una nación, cuando ve a una parte que lo está pasando mal, considere que está concernido?".

"¿Quién no va a fallar en una crisis como esta?. Nos enfrentamos a una situación impresionante, con incendios que nunca vimos, con fuegos que vienen para quedar", ha esgrimido.

Rueda ha incidido en que las medidas a tomar son "una tarea colectiva". "Tenemos que mentalizarnos de que todos podemos hacer las cosas mejor, los propietarios, las administraciones, los medios de comunicación. Todo el mundo", ha zanjado.

"Hubo gente a la que no tuvimos que llamar para mandar medios"

Durante su discurso, el líder de filas del PP gallego ha reconocido que "lo que más ganas tenía" después de que se acabasen los incendios era "sacarme el chaleco y afeitarme la barba" ya que eso significaba que las cosas "empezaban a ir un poco mejor".

"Hubo gente que no hizo falta mandarle por escrito una relación de necesidades después de llevar días diciendo lo que hacía falta, hubo gente que llamó sin tener que llamarla antes, que preguntó que se necesitaba y hubo muchas comunidades autónomas que se ofrecieron y me mandaron medios sin tener que pedirlo", ha señalado Rueda.

A renglón seguido, ha dado las gracias a las personas que lucharon contra los incendios, a los alcaldes "de todos los colores políticos" que apostaron por la coordinación entre Administraciones y a los presidentes autonómicos, especialmente al de Andalucía, por mandar medios.