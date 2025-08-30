Tellado asegura que las CC.AA. "han puesto más medios" que el Gobierno central para la extinción de incendios

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado la gestión del Gobierno central en materia de extinción de incendios, asegurando en su perfil de X que las comunidades autónomas "han puesto más medios" que el Gobierno central para "apagar los incendios" de este verano.

La publicación se trata de una respuesta a otra realizada desde el perfil del PP, en la que aseguran que "las comunidades autónomas del PP movilizaron 23.718 operarios frente a los 11.853 aportados por el Estado". Así, Tellado ha escrito este sábado en la red social que "las comunidades autónomas han puesto el doble de efectivos".

Además, el popular ha subrayado que "las emergencias no entienden de cálculos políticos ni de partidismos", y ha enfatizado que "lo único que debe primar es ayudar a los ciudadanos afectados y la coordinación entre administraciones".

Las declaraciones se producen en un momento de "evolución muy favorable" respecto a la situación de los siete incendios forestales que quedan activos en España, como ha asegurado este sábado la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.