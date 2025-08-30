Galicia mantiene bajo control los grandes incendios forestales tras un mes de lucha

Un helicóptero de control de incendios sobrevuela el cementerio la localidad de Vilar durante el incendio forestal que permanece activo en Chandrexa de Queixa (Ourense). Brais Lorenzo / Efe.

Los principales incendios forestales registrados en Galicia en las últimas semanas se encuentran bajo control, según la información actualizada de la Consellería do Medio Rural.

En la provincia de Lugo, quedó controlado el incendio de A Pobra do Brollón (Abrence), iniciado el pasado lunes 25, que afectó a unas 900 hectáreas.

En Ourense, permanecen controlados los fuegos de Avión (Nieva), con unas 250 hectáreas, Oímbra-A Granxa y Xinzo de Limia-Gudín, con una superficie estimada de 17.000 hectáreas en varios municipios de la comarca de Monterrei, A Mezquita (A Esculqueira), con alrededor de 10.000 hectáreas en Galicia y parte de Zamora, Larouco (Seadur), que alcanzó las 30.000 hectáreas en municipios de Valdeorras y Quiroga, Chandrexa de Queixa (Requeixo y Parafita) y Vilariño de Conso (Mormentelos), con unas 19.000 hectáreas, Montederramo (Paredes), con unas 120 hectáreas así como Maceda (Santiso y Castro de Escuadro), con alrededor de 3.500 hectáreas.

En todos estos incendios participaron medios de la Xunta, la Unidad Militar de Emergencias (UME), equipos de extinción de Portugal, así como bomberos municipales y servicios de emergencias locales.