Galicia se mantiene como la tercera comunidad más segura de España en el segundo trimestre del año

Instante de la rueda de prensa del delegado del Gobierno en Galicia. Delegación del Gobierno.

Galicia consolida un trimestre más su posición como una de las comunidades más seguras de España.

El último Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior sitúa a la comunidad en el tercer puesto a nivel estatal, con una tasa de 35,6 delitos por cada 1.000 habitantes, un registro muy por debajo de la media española, que se sitúa casi 15 puntos por encima.

Entre enero y junio se contabilizaron en Galicia un total de 47.459 infracciones penales. Estas cifras, muy similares a las del mismo periodo del año pasado, reflejan una tendencia de estabilidad en la criminalidad, sin grandes variaciones en comparación con los trimestres previos.

Uno de los datos más destacados del informe es la mejora en la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el segundo trimestre, un 44,5% de los delitos conocidos en Galicia fueron esclarecidos, lo que supone la mejor cifra de los últimos ocho años y una subida de cuatro décimas respecto al balance del primer trimestre de 2025.

El análisis del Ministerio del Interior apunta a una reducción en la mayoría de las tipologías de delincuencia tradicional.

Los robos, en especial, experimentaron un descenso significativo en varias de sus categorías, lo que contribuye a reforzar la percepción de seguridad en calles y viviendas.

El informe también recoge, sin embargo, un crecimiento continuado de la ciberdelincuencia. En los seis primeros meses del año este tipo de delitos aumentó en Galicia un 16% en comparación con el mismo periodo de 2024, con un incremento de dos puntos respecto al primer trimestre.

La mayoría de los casos se concentran en estafas realizadas a través de internet, aunque también se detecta un crecimiento en otros delitos vinculados al uso de las redes.

Los datos confirman que, de excluir la cibercriminalidad del cómputo global, Galicia habría registrado una caída del 2,6% en el número total de delitos en el segundo trimestre del año.

Esta diferencia muestra la importancia creciente que está adquiriendo el ámbito digital en el trabajo de las fuerzas de seguridad.