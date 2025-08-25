A Coruña, Lugo y Pontevedra entran mañana en alerta por calor, tormenta y olas

Una decena de provincias españolas estarán este martes en aviso amarillo por calor, lluvias, tormentas y fenómenos costeros, con temperaturas que alcanzarán los 38 grados en algunos puntos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, las altas temperaturas tendrán en riesgo a Granada y Jaén, en Andalucía; a Huesca y Zaragoza, en Aragón a las Islas Baleares, a Albacete en Castilla-La Mancha y a Lleida, en Cataluña.

Además, las provincias de Huesca y Lleida estarán en aviso amarillo por lluvias y tormentas y, en Galicia, las olas ponen en riesgo a A Coruña, Lugo y Pontevedra.

Este martes un frente atlántico poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con probables lluvias débiles y dispersas en el norte de Galicia y área cantábrica, mientras que en el resto de la Península y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas en el Mediterráneo y nubosidad baja matinal en el Estrecho, L'Empordà y sureste peninsular.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la mitad norte peninsular, meseta Sur y sierras del sureste, con tormentas y chubascos en el cuadrante nordeste que es probable lleguen fuertes y vayan localmente con granizo en el Pirineo, sin descartarse localmente en el entorno del Ebro y sistema Ibérico.

También se esperan cielos cubiertos en el norte de las islas Canarias con precipitaciones que tenderán a menos e intervalos nubosos en el resto tendiendo a despejar.

Nieblas

La Aemet prevé bancos de niebla matinales en el extremo norte peninsular, puntos de la fachada oriental y Estrecho, con calima en Baleares y mitad este peninsular.

Las temperaturas máximas descenderán, de forma localmente notable en Galicia, área cantábrica y alto Ebro, con aumentos en Baleares, Huelva y la mayor parte de la mitad oriental peninsular que llegarán a notables en las depresiones del nordeste, con pocos cambios en el resto.

Se rebasarán los 36-38 grados en Mallorca, depresiones del nordeste y en zonas de la meseta Sur y de Andalucía.

Las mínimas en general no experimentarán grandes cambios, quedando por encima de 20 grados en la vertiente atlántica sur, depresiones del nordeste y en el área mediterránea, donde localmente lo harán de 25 grados.

En Canarias soplará alisio con probables intervalos fuertes y alguna racha muy fuerte en zonas expuestas, viento moderado de componente norte en los litorales del sureste peninsular y del oeste de Galicia y de componente este en el norte de Baleares y vientos flojos en el resto predominando de la componente este en la vertiente mediterránea, la norte en la cantábrica y las sur y oeste en la atlántica.