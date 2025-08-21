El huracán Erin pone en guardia a España: ¿cuáles serán sus efectos en Galicia?

Imagen satelital del huracán Erin en la noche del martes 19 de agosto. NOAA - Eltiempo.es

El huracán Erin, el primer huracán atlántico de la temporada 2025, está recorriendo el Atlántico en estos momentos, fluctuando entre las categorías 2 y 3. Sin embargo, en las próximas horas se espera su transición extratropical, dando lugar a una profunda y extensa borrasca.

Los expertos en el tiempo están pendientes de la evolución de este huracán que pone en guardia a España. ¿Afectará el huracán Erin, ya como borrasca, a Galicia? La previsión es aún incierta, pero podemos confirmar que va a alterar la circulación atmosférica.

Regresan las lluvias a Galicia

"El impacto directo en España de la borrasca que se originará a partir de Erin es, a día de hoy, poco probable", valora Roberto Granda, de Eltiempo.es. "Lo que sí parece claro es que la borrasca asociará una profunda vaguada que sí podría alcanzarnos", añade.

El verano podría tener los días contados, ya que, de ser así, las temperaturas volverían a descender en todo el conjunto de la Península ibérica, y las lluvias regresarían a muchas regiones del país, como Galicia.

"El patrón atmosférico se volverá más otoñal, por lo que podríamos tener una mayor dirección de masas de aire algo más frescas y con más lluvias", explica el climatólogo de Eltiempo.es, antes de aclarar que "la situación podría no ser tan marcada como se predice".

Por el momento, algunos modelos prevén que podría afectar tanto a zonas marítimas como terrestres de la Península ibérica. En algunos escenarios de evolución, incluso se desplazaría hacia el noroeste de Galicia, aunque ya como una borrasca debilitada.

El modelo Control IFS del ECMWF pronostica que el centro del ex huracán Erin podría situarse frente a las costas del noroeste de la Península ibérica, con frentes asociados a fecha de miércoles 27 de agosto, como explica Meteored.

Aunque Erin no impactará de lleno en Galicia, la borrasca asociada dejará un tiempo inestable en la Comunidad, con lluvias en distintos puntos, más probables en el norte. Aun así, habrá que esperar unos días para poder confirmarlo con mayor certeza.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables, con un ligero descenso en las mínimas, que se mantendrán por debajo de los 20 grados.

Esta es la trayectoria del huracán Erin

El huracán Erin alcanzó a mediados de agosto la categoría 5 sobre aguas abiertas del Atlántico occidental. Ahora, con un nivel de categoría 2, que podría reforzarse a categoría 3, se encuentra a 920 km al oeste de Bermudas y 795 km al sur-sureste del Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, con vientos de 155 km/h.

"Posteriormente, en su viaje por el Atlántico Norte y hacia Europa, Erin será captado por el chorro polar, perderá sus características de sistema tropical y pasará a ser una vasta borrasca de latitudes medias, llamada ex-Erin", explica Meteored.

Si no hay cambios, sobre el 27 de agosto la borrasca ex-Erin se irá acercando hacia las islas británicas y el noroeste de Galicia sobre aguas abiertas. "Algunos escenarios de evolución lo trasladan, incluso al noroeste de Galicia, ya como borrasca debilitada", concluye.