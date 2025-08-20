La Xunta defiende retirar bomberos urbanos de Lugo y A Coruña de Ourense por el tipo de tareas

Bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Vences, a 14 de agosto de 2025, en Monterrei. Rosa Veiga - Europa Press

La Xunta de Galicia justifica la retirada de bomberos urbanos de A Coruña y Lugo de los operativos de extinción de Ourense ante la posibilidad de que sean requeridos en sus provincias para tareas de protección de núcleos y viviendas, su especialidad. El Gobierno gallego asegura que las labores principales actuales están relacionadas con la liquidación de perímetros, de lo que se encarga el cuerpo forestal.

Los bomberos de los consorcios provinciales de A Coruña y Lugo, así como los de Ourense y Pontevedra, han estado colaborando con el operativo "en lo que corresponde con sus funciones de protección de núcleos y viviendas", según indican fuentes del Ejecutivo autonómico a Europa Press.

Las mismas fuentes indican que las principales tareas se centran actualmente en la liquidación de perímetros en terrenos forestales conmaquinaria pesada y herramientas manuales, especialidad del cuerpo de bomberos forestales. La revisión de perímetros próximos a núcleos se realiza con los medios propios de la zona, tal y como matizan.

La Xunta de Galicia insiste en que debe tenerse en cuenta que puede haber necesidades en otros puntos de Galicia, por lo que "no procede mover medios que puedan necesitarse en sus zonas de cobertura para la atención de emergencias".

Respecto a las tareas actuales, indican que se les va a trasladar a los consorcios los trabajos que se llevan a cabo ahora mismo para que comuniquen los efectivos disponibles para estas tareas.