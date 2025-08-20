Incendios en Galicia: las rutas del Camino de Santiago son "transitables" pese a daños puntuales

Zona calcinada tras el paso del incendio forestal, con una imagen del Camino de Santiago. Carlos Castro - Europa Press

Las rutas del Camino de Santiago están "en buen estado" y son "transitables" pese al efecto de los incendios. Así se desprende de un informe de la Administración gallega en el que se reconoce que el fuego deterioró la señalización, barandillas y otros elementos de madera que habrá que reparar.

Los técnicos que han elaborado el documento defienden que las rutas son transitables "en condiciones óptimas de accesibilidad y seguridad, independientemente de la calidad del aire" y pese a que aún se observan focos activos de fuegos que es preciso seguir controlando.

Un informe de la Xunta sobre el impacto de los fuegos, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que, debido a la dispersión de la red de Caminos en la comunidad, son "diversos" los tramos que se vieron afectados, especialmente en la provincia ourensana; y que puntualmente se produjeron focos esporádicos y de baja intensidad en las proximidades del Camino Francés.

Esta ruta, sin embargo, no se vio afectada y está en buen estado, "siendo transitable de principio a fin". En el resto de rutas del Camino no se habrían producido incidencias relativas a los incendios.

Las conclusiones del estudio tienen fecha de este martes 19 de agosto, de acuerdo con los análisis de las brigadas de conservación y del equipo de vigilancia de las rutas jacobeas que discurren por la comunidad. Ratifican que están "transitables, en condiciones óptimas de accesibilidad y seguridad, independientemente de la calidad del aire".

"Únicamente se observan algunos focos de fuego activos, pero de pequeña entidad, especialmente en las proximidades del tramo Verín-Laza, en el Camino Mozárabe-Vía de la Plata, así como en el término municipal de Quiroga, resultando preciso el seguimiento en los próximos días", señala el mismo informe.

La señalización está deteriorada

El documento recoge que sí se identifica el deterioro en la señalización como consecuencia de los fuegos, aunque no se merma "la claridad" gracias al material pétreo de los mojones.

La infraestructura del Camino de Santiago está "en buen estado": "Únicamente se perciben daños puntuales en elementos complementarios como barandillas y otros elementos de madera. La propia ruta sirvió en determinados puntos como cortafuegos y de acceso a los servicios de extinción, ayudado en parte por las labores propias del servicio de conservación".

Dado que aún se encuentran activos diferentes focos, se seguirá al tanto de la situación para identificar posibles daños futuros en las diferentes rutas del Camino.