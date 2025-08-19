Los incendios mantienen suspendida este martes la circulación de trenes entre Galicia y Madrid

Archivo - Trenes de cercanías parados en las vías de una estación de tren de Santiago César Arxina - Europa Press

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este martes, 19 de agosto, al menos hasta el mediodía, acumulando ya seis días consecutivos sin el funcionamiento del servicio.

"La situación de los incendios en Ourense impide que este martes 19/08 se recupere el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, al menos, hasta el mediodía", ha informado Adif a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Debido a la situación de los incendios, Renfe ha confirmado varios trenes especiales para este martes entre Madrid y Zamora, con salidas desde la capital a las 7:14 horas y a las 13:20 horas, y desde Zamora a las 8:40 horas y a las 14:36 horas.

40 fuegos activos en todo el país

Este lunes, el fuego mantenía activos 40 incendios en España, 23 de ellos "especialmente preocupantes", según ha reconocido el Gobierno. Ante esta situación, la Unión Europea (UE) ha movilizado medios aéreos y equipos técnicos desde siete Estados miembros distintos para ayudar a España en la extinción de los incendios.

Según han informado fuentes comunitarias a Europa Press, los ofrecimientos incluyen cuatro aviones cisternas movilizados desde Francia e Italia, procedentes de la reserva de emergencia de la UE, mientras que otros cuatro helicópteros han sido desplegados por parte de Países Bajos, dos, y República Checa, uno, y Eslovaquia, uno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitarán este martes las zonas afectadas por los incendios de Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora) para conocer sobre el terreno la evolución de los dos fuegos de la mano de los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

En concreto, el incendio de Jarilla lleva quemadas 12.000 hectáreas de terreno y su perímetro supera ya los 130 kilómetros. Allí, luchan 20 medios aéreos y los esfuerzos se concentran en su flanco norte, que continúa avanzando y amenaza a Navaconcejo, Tornavacas, Jerte y Rebollar, aunque hasta el momento el fuego no ha llegado a territorio de Castilla y León.

Por su parte, el incendio forestal de Molezuelas-Castrocalbón descendió a nivel de gravedad 1, mientras en la provincia se mantienen evacuadas 72 localidades, lo que afecta a 4.813 personas, además de dos municipios confinados con 54 vecinos.