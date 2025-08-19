A Coruña se volcará con los afectados por los incendios tras la extinción de los fuegos

Un efectivo de la UME, durante la intervención en Chandrexa de Queixa. Brais Lorenzo / Efe.

La agrupación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña organizará una serie de campañas para colaborar con los afectados por los incendios forestales de Galicia, tal y como han acordado hoy en una reunión celebrada a última hora de la tarde.

La entidad organizará recogidas de productos para colaborar con las personas que se han visto afectadas por esta lacra, que se ha llevado por delante más de 70.000 hectáreas de monte.

De esta forma, buscan demostrar que no están solos y sumar su grano de arena para la recuperación de la normalidad.

La agrupación organizará las recogidas en el momento en el que los fuegos estén extinguidos, entendiendo que ahora es el momento de que las administraciones públicas ejerzan su papel y su labor.

Una vez extinguido, consultarán con los ayuntamientos más afectados las necesidades más inmediatas y canalizarán esas recogidas, junto con la logística para poder hacérsela llegar. Además, buscarán voluntarios para las tareas que sean necesarias.