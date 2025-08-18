La Xunta da por terminada la alerta por la ola de calor: bajan las temperaturas en Galicia

La Xunta de Galicia ha dado por finalizada la alerta por ola de calor. Así lo ha comunicado este lunes a través de un comunicado en el que señala que la decisión se ha tomado ante el descenso de temperaturas, a través del Comité de Plan de Calor y en el marco del Plan de actuacións fronte aos posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde.

La entrada de un aire atlántico iniciará este lunes 18 de agosto el fin de la ola de calor en España, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ya que se producirá un descenso "notable" de las temperaturas en la mitad noroeste peninsular. Las altas temperaturas pondrán este lunes en aviso a un total de 17 provincias, ninguna de ellas en Galicia.

Así, se espera nubosidad baja en el norte de Galicia y el Cantábrico, con lluvias débiles dispersas, más abundantes por la tarde en el interior y bancos de niebla matinales y vespertinos. En el resto, nubosidad media y alta que se desplazará de oeste a este.

La situación continuará por la tarde con nubosidad de evolución abundante en la mitad oriental, donde son probables chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas.

Ourense, la provincia más afectada por los incendios de este 2025, será también en la que más calor haga: los termómetros no bajarán de los 30 grados hasta el viernes. De cara a la próxima semana, Meteogalicia señala que aumentará la probabilidad de lluvia.