A un pasajero Madrid-Galicia de un tren cancelado le ofrecen una devolución de cero euros

La cancelación del tráfico en tren de alta velocidad entre Galicia y Madrid está dejando diferentes historias personales con afección por las consecuencias de los incendios forestales que están quemando el monte de Ourense.

Uno de los afectados, que prefiere no revelar públicamente su identidad, ha relatado a Quincemil una curiosa devolución a cero euros que le ofreció Renfe este viernes.

Esta persona, que tenía previsto viajar el miércoles en el tren de las 14:30 desde Madrid hasta Galicia, estuvo durante una hora y media esperando la salida sentado pacientemente en su asiento.

A las 17:00, los encargados le mandaron bajar a la sala de embarque, donde siguió esperando hasta las ocho de la tarde, momento en el que regresó a su domicilio, tal y como relata.

El motivo de su viaje era, entre otros, formalizar ante notario una venta para la que tenía cita el jueves, cita a la que no se pudo presentar.

El mismo jueves solicitó, tras dos horas de cola, el cambio del billete para el viernes.

La no circulación tampoco de trenes ese día impidió este viaje de viernes a las 17:00, por lo que, en vista de la situación y de que se podía alargar, decidió solicitar directamente el reembolso.

Su sorpresa llegó cuando la persona que lo atendió le indicó que la devolución sería de cero euros, porque es el coste que le aparecía en el sistema del billete, que venía de un cambio.

Ante esta situación, el viajero afectado presentó una hoja de reclamaciones, especificando incluso las consecuencias de su no viaje.

Para no demorar más la situación, viajó en autobús entre el sábado y el domingo, llegando a Galicia de madrugada.

Una cita médica obliga a que su regreso a la capital de España se produzca este miércoles. Para conseguirlo, no solo ha recurrido al cambio de su billete, sino que se ha visto obligado a comprar un billete de avión, con un coste de 300 euros.

Fuentes de Renfe han explicado a Quincemil que "Renfe mantiene los cambios y anulaciones sin coste para todos los viajeros de los trenes afectados. Los viajeros pueden tramitar el cambio o anulación a través de los distintos canales de venta de Renfe"

"Los viajeros tienen a su disposición los servicios de posventa de Renfe a los que pueden dirigirse y le darán una respuesta tras estudiar su caso de manera individual", sostienen.