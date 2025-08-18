Los brigadistas heridos en el incendio de Oímbra (Ourense) siguen graves

Los tres brigadistas heridos en el incendio de Oímbra la semana pasada siguen graves e ingresados en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Los tres están siendo tratados de las quemaduras que sufrieron durante las labores de extinción del fuego.

El brigadista de 18 años tiene un 40% del cuerpo afectado por quemaduras de tercer grado y resultó intoxicado por inhalación de humo. Su pronóstico es muy grave.

Los otros dos brigadistas, de 23 y 25 años, presentan un pronóstico grave. Ambos sufren quemaduras de segundo grado en el 15% de su cuerpo e intoxicación por inhalación de humo.

El suceso se produjo sobre las 17:00 horas del martes. Los bomberos heridos pertenecen a la brigada municipal y acudieron como voluntarios a colaborar en las labores de extinción del incendio, donde resultaron heridos de gravedad.

El incendio de Oímbra permanece activo y ya se ha convertido en uno de los más grandes de Galicia desde que hay registros. Originado el pasado 12 de agosto en la parroquia de A Granxa, este fuego se unió con uno iniciado en Xinzo de Limia el viernes y ya ha calcinado unas 12.000 hectáreas, parte de ellas en los ayuntamientos de Monterrei, Cualedro, Verín, Laza y Trasmiras.

Un detenido por el incendio de Oímbra

Mientras, la jueza de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Verín ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por imprudencia grave que causó el incendio forestal de Oímbra.

El acusado, de 46 años, realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor cuando se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio y está siendo investigado por un delito de incendio por imprudencia grave, lesiones graves y daños, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La jueza considera que existe riesgo de fuga debido a la gravedad de las penas que se le podrían imponer, riesgo de destrucción o alteración de pruebas y reiteración delictiva. La instrucción continúa abierta para determinar las posibles responsabilidades civiles y penales de otras personas físicas o jurídicas en estos hechos.