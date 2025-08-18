El CHUAC de A Coruña

El CHUAC de A Coruña Shutterstock

Galicia

Los brigadistas heridos en el incendio de Oímbra (Ourense) siguen graves

Los tres fueron ingresados el martes pasado en el CHUAC y su estado no ha experimentado cambios desde el pasado jueves

Los tres brigadistas heridos en el incendio de Oímbra la semana pasada siguen graves e ingresados en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).  Los tres están siendo tratados de las quemaduras que sufrieron durante las labores de extinción del fuego.

Vista del incendio forestal que permanece activo este miércoles por la noche en Oímbra (Ourense).

El brigadista de 18 años tiene un 40% del cuerpo afectado por quemaduras de tercer grado y resultó intoxicado por inhalación de humo. Su pronóstico es muy grave.

Los otros dos brigadistas, de 23 y 25 años, presentan un pronóstico grave. Ambos sufren quemaduras de segundo grado en el 15% de su cuerpo e intoxicación por inhalación de humo.

El suceso se produjo sobre las 17:00 horas del martes. Los bomberos heridos pertenecen a la brigada municipal y acudieron como voluntarios a colaborar en las labores de extinción del incendio, donde resultaron heridos de gravedad.

El incendio de Oímbra permanece activo y ya se ha convertido en uno de los más grandes de Galicia desde que hay registros. Originado el pasado 12 de agosto en la parroquia de A Granxa, este fuego se unió con uno iniciado en Xinzo de Limia el viernes y ya ha calcinado unas 12.000 hectáreas, parte de ellas en los ayuntamientos de Monterrei, Cualedro, Verín, Laza y Trasmiras. 

Un detenido por el incendio de Oímbra

Mientras, la jueza de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Verín ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por imprudencia grave que causó el incendio forestal de Oímbra.

El acusado, de 46 años, realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor cuando se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio y está siendo investigado por un delito de incendio por imprudencia grave, lesiones graves y daños, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La jueza considera que existe riesgo de fuga debido a la gravedad de las penas que se le podrían imponer, riesgo de destrucción o alteración de pruebas y reiteración delictiva. La instrucción continúa abierta para  determinar las posibles responsabilidades civiles y penales de otras personas físicas o jurídicas en estos hechos.