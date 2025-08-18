Bomberos de Francia y Finlandia reforzarán la labor de los equipos de extinción en los incendios de Galicia

Efectivos de bomberos procedentes de Francia y de Finlandia se incorporarán a los equipos de extinción que trabajan para apagar los incendios forestales que afectan a Galicia, según ha avanzado el delegado del Gobierno, Pedro Blanco.

Este despliegue, han explicado fuentes de la Delegación del Gobierno, forma parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil activado por el Ejecutivo central, "lo que ha permitido la llegada de medios de distintos países de la UE".

Pedro Blanco ha señalado que estos equipos especializados se suman a los efectivos de la UME, del Ejército de Tierra, del MITECO, Protección Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "aportando experiencia y medios adicionales para actuar con rapidez y eficacia sobre el terreno". "La incorporación de estos recursos internacionales refleja la coordinación y solidaridad europea en situaciones de emergencia", ha valorado.

Finalmente, el delegado ha subrayado que "el Gobierno continuará desplegando todos los recursos necesarios hasta controlar los incendios y apoyar la posterior reconstrucción de las zonas afectadas".