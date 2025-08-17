El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido durante todo el domingo

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido durante todo este domingo, con lo que acumula ya cinco días consecutivos sin servicio.

"Queda suspendida definitivamente por hoy la circulación entre Galicia y Madrid, debido a la mala evolución de los incendios", ha informado Renfe en redes sociales.

Previamente, durante la mañana, Adif había indicado que la evolución de los incendios en Ourense impedía recuperar el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, al menos, antes de las 17h de hoy, pero finalmente la suspensión se ha extendido al resto del día.

Renfe ha recordado a los pasajeros que si su tren se encuentra suprimido pueden cambiar o anular su billete sin gastos.

Adif ha explicado que sigue revisando la infraestructura para descartar daños y poder ponerla en marcha cuando Emergencias lo autorice.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya había indicado esta mañana que era "muy probable" que hoy tampoco se pudiera reanudar el servicio de la LAV Madrid-Galicia.

Renfe ha informado este domingo de que la circulación ferroviaria entre Zamora y Ourense sigue suspendida a causa de los incendios que asolan la provincia ourensana.

Según ha detallado la empresa pública a través de su cuenta oficial en X, también se encuentra suspendida la circulación entre A Rúa Petín y Villamartín por un incendio próximo a la vía.