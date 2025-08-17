El PP de Galicia pedirá la creación de juzgados de violencia de género en las siete ciudades

Los representantes del Partido Popular de Galicia en el Congreso y en el Senado pedirán, en el inicio del nuevo curso político, la creación de un juzgado específico de violencia de género en cada una de las siete ciudades gallegas.

Según ha trasladado la formación, a través de una batería de preguntas y mociones que serán debatidas en el próximo período de sesiones, los populares gallegos demandan al Ejecutivo la creación de secciones especializadas de violencia sobre la mujer en las ciudades de Pontevedra, Lugo y Ferrol así como que las de Vigo y A Coruña no se pongan en marcha a costa de la transformación de los juzgados de instrucción existentes.

"La violencia sobre la mujer es una de las grandes lacras de nuestra sociedad en la medida en que afecta tanto a la dignidad de las mujeres como a la igualdad real entre hombres y mujeres. De ahí que sea necesario poner todos los medios posibles al alcance de las administraciones para combatirla de manera eficaz y eficiente", justifica la senadora gallega y portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Senado, Pepa Pardo.

En el Congreso, la iniciativa está encabezada por Pedro Puy.

Para los populares, las recientes decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Real Decreto para la dotación de nuevas plazas en secciones de violencia sobre la mujer y de la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, van precisamente "en el sentido contrario" en la medida en que no atienden la demanda de incrementar las plazas en Galicia y, por el contrario, incrementarán la carga de trabajo de las ya existentes.