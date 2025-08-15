Alfonso Rueda recibe la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha revelado que este viernes ha recibido la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para interesarse por la situación de los incendios que azotan Galicia desde hace días.

"Le reiteré la necesidad de contar con todos los medios posibles y se comprometió a que el ministro del Interior (Fernando Grande-Marlaska) contactaría con la Xunta para hacerlo efectivo", ha trasladado el jefe del Ejecutivo autonómico, en su perfil de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

"Agradezco la llamada y espero que se materialice cuanto antes", ha aseverado.