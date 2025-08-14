Vista de la comarca de Valdeorras, en la provincia de Ourense.

Vista de la comarca de Valdeorras, en la provincia de Ourense.

Galicia

La Xunta baja a nivel naranja por altas temperaturas la zona de Valdeorras

El sur de Lugo y la montaña de Ourense también están en nivel 2, mientras que el noroeste y la zona del Miño en Ourense están en alerta amarilla

Te puede interesar: Incendios en Galicia hoy, en directo: El fuego avanza sin control y arrasa más de 22.000 hectáreas

Publicada

La Xunta de Galicia ha rebajado de nivel 3 (rojo) a nivel 2 (naranja) la zona de Valdeorras, afectada por el episodio de altas temperaturas. El sur de Lugo y la montaña de Ourense también permanecen en este nivel, mientras que el noroeste y el área del Miño en Ourense están en nivel 1 (amarillo).

Artículos en The Guardian y Il Messagero

Esta actualización forma parte de las "Actuaciones de la Xunta de Galicia frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud", que el Gobierno gallego publica cada día. Así, en alerta naranja permanecen los concellos de:

  • Valdeorras 
    • O Barco de Valdeorras
    • Larouco
    • Petín
    • A Rúa
    • Rubiá
    • Vilamartín de Valdeorras
  • Montaña de Ourense 
    • O Bolo
    • Carballeda de Valdeorras
    • Castro Caldelas
    • Chandrexa de Queixa
    • Esgos
    • A Gudiña
    • Maceda
    • Manzaneda
    • A Mezquita
    • Montederramo
    • Parada de Sil
    • A Pobra de Trives
    • San Xoán de Río
    • Riós
    • A Teixeira
    • A Veiga
    • Viana do Bolo
    • Vilariño de Conso
    • Xunqueira de Espadanedo
  • Sur de Lugo 
    • Bóveda
    • Carballedo
    • Chantada
    • Monforte de Lemos
    • Pantón
    • A Pobra do Brollón
    • Quiroga
    • Ribas de Sil
    • O Saviñao
    • Sober
    • Taboada

En alerta amarilla están los siguientes municipios:

  • Sur de Ourense 
    • Allariz
    • Baltar
    • Bande
    • Baños de Molgas
    • Os Blancos
    • A Bola
    • Calvos de Randín
    • Castrelo do Val
    • Celanova
    • Cualedro
    • Entrimo, Gomesende
    • Laza
    • Lobeira
    • Lobios
    • A Merca
    • Monterrei
    • Muíños
    • Oímbra
    • Paderne de Allariz
    • Porqueira
    • Quintela de Leirado
    • Rairiz de Veiga
    • Ramirás
    • Sandiás
    • Sarreaus
    • Trasmiras
    • Verea
    • Verín
    • Vilar de Barrio
    • Vilar de Santos
    • Vilardevós
    • Xinzo de Limia
    • Xunqueira de Ambía
  • Montaña de Lugo 
    • Baleira
    • Baralla
    • Becerreá
    • Cervantes
    • Folgoso do Courel
    • A Fonsagrada
    • O Incio
    • Navia de Suarna
    • Negueira de Muñiz
    • As Nogais
    • Pedrafita do Cebreiro
    • Ribeira de Piquín
    • Samos
    • Triacastela

La Xunta ha decretado la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior hasta las 21:00 horas de hoy en ayuntamientos del sur de Lugo y de la montaña de Ourense, así como en Valdeorras, a causa de la alerta por episodio de calor. Quedan permitidas las actividades acuáticas, con la recomendación de que no se realicen en las horas centrales del día, de 12:00 a 17:00 horas.

Recomendaciones para la población

Los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son personas mayores de 65 años y niños menores de cuatro años, sobre todo los menores de un año; personas que padecen patologías: enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, párkinson, Alzheimer o patologías similares, y enfermedad psiquiátrica.

Las personas que tomen determinados fármacos, diuréticos, consumo importante de alcohol, etc.; y personas en determinadas situaciones: mayores que viven solos, personas de riesgo que viven en viviendas mal acondicionadas, personas con exceso de peso o peso excesivamente bajo, trabajadores, deportistas o aquellas que pasan varias horas en exteriores, etc también son de riesgo.

La Consellería de Sanidade ha recordado los principales consejos y recomendaciones a tener en cuenta frente a las altas temperaturas. Algunos de ellos son beber más líquidos sin esperar a tener sed; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; y, también, evitar las comidas copiosas.

Es recomendable usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada y cremas protectoras solares, así como calzado fresco; permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; utilizando las habitaciones más frescas de la vivienda; durante el día bajar las persianas y cerrar las ventanas y abrirlas por la noche para ventilar.

Sanidade también recomienda a la ciudadanía evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y se reducirá la actividad física; y cuando se estacione el coche, no dejar en el interior niños, ni ancianos con las ventanas cerradas.