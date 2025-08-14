La Xunta baja a nivel naranja por altas temperaturas la zona de Valdeorras
El sur de Lugo y la montaña de Ourense también están en nivel 2, mientras que el noroeste y la zona del Miño en Ourense están en alerta amarilla
Te puede interesar: Incendios en Galicia hoy, en directo: El fuego avanza sin control y arrasa más de 22.000 hectáreas
La Xunta de Galicia ha rebajado de nivel 3 (rojo) a nivel 2 (naranja) la zona de Valdeorras, afectada por el episodio de altas temperaturas. El sur de Lugo y la montaña de Ourense también permanecen en este nivel, mientras que el noroeste y el área del Miño en Ourense están en nivel 1 (amarillo).
Esta actualización forma parte de las "Actuaciones de la Xunta de Galicia frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud", que el Gobierno gallego publica cada día. Así, en alerta naranja permanecen los concellos de:
- Valdeorras
- O Barco de Valdeorras
- Larouco
- Petín
- A Rúa
- Rubiá
- Vilamartín de Valdeorras
- Montaña de Ourense
- O Bolo
- Carballeda de Valdeorras
- Castro Caldelas
- Chandrexa de Queixa
- Esgos
- A Gudiña
- Maceda
- Manzaneda
- A Mezquita
- Montederramo
- Parada de Sil
- A Pobra de Trives
- San Xoán de Río
- Riós
- A Teixeira
- A Veiga
- Viana do Bolo
- Vilariño de Conso
- Xunqueira de Espadanedo
- Sur de Lugo
- Bóveda
- Carballedo
- Chantada
- Monforte de Lemos
- Pantón
- A Pobra do Brollón
- Quiroga
- Ribas de Sil
- O Saviñao
- Sober
- Taboada
En alerta amarilla están los siguientes municipios:
- Sur de Ourense
- Allariz
- Baltar
- Bande
- Baños de Molgas
- Os Blancos
- A Bola
- Calvos de Randín
- Castrelo do Val
- Celanova
- Cualedro
- Entrimo, Gomesende
- Laza
- Lobeira
- Lobios
- A Merca
- Monterrei
- Muíños
- Oímbra
- Paderne de Allariz
- Porqueira
- Quintela de Leirado
- Rairiz de Veiga
- Ramirás
- Sandiás
- Sarreaus
- Trasmiras
- Verea
- Verín
- Vilar de Barrio
- Vilar de Santos
- Vilardevós
- Xinzo de Limia
- Xunqueira de Ambía
- Montaña de Lugo
- Baleira
- Baralla
- Becerreá
- Cervantes
- Folgoso do Courel
- A Fonsagrada
- O Incio
- Navia de Suarna
- Negueira de Muñiz
- As Nogais
- Pedrafita do Cebreiro
- Ribeira de Piquín
- Samos
- Triacastela
La Xunta ha decretado la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior hasta las 21:00 horas de hoy en ayuntamientos del sur de Lugo y de la montaña de Ourense, así como en Valdeorras, a causa de la alerta por episodio de calor. Quedan permitidas las actividades acuáticas, con la recomendación de que no se realicen en las horas centrales del día, de 12:00 a 17:00 horas.
Recomendaciones para la población
Los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son personas mayores de 65 años y niños menores de cuatro años, sobre todo los menores de un año; personas que padecen patologías: enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, párkinson, Alzheimer o patologías similares, y enfermedad psiquiátrica.
Las personas que tomen determinados fármacos, diuréticos, consumo importante de alcohol, etc.; y personas en determinadas situaciones: mayores que viven solos, personas de riesgo que viven en viviendas mal acondicionadas, personas con exceso de peso o peso excesivamente bajo, trabajadores, deportistas o aquellas que pasan varias horas en exteriores, etc también son de riesgo.
La Consellería de Sanidade ha recordado los principales consejos y recomendaciones a tener en cuenta frente a las altas temperaturas. Algunos de ellos son beber más líquidos sin esperar a tener sed; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; y, también, evitar las comidas copiosas.
Es recomendable usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada y cremas protectoras solares, así como calzado fresco; permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; utilizando las habitaciones más frescas de la vivienda; durante el día bajar las persianas y cerrar las ventanas y abrirlas por la noche para ventilar.
Sanidade también recomienda a la ciudadanía evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y se reducirá la actividad física; y cuando se estacione el coche, no dejar en el interior niños, ni ancianos con las ventanas cerradas.