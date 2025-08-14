La Xunta baja a nivel naranja por altas temperaturas la zona de Valdeorras

La Xunta de Galicia ha rebajado de nivel 3 (rojo) a nivel 2 (naranja) la zona de Valdeorras, afectada por el episodio de altas temperaturas. El sur de Lugo y la montaña de Ourense también permanecen en este nivel, mientras que el noroeste y el área del Miño en Ourense están en nivel 1 (amarillo).

Esta actualización forma parte de las "Actuaciones de la Xunta de Galicia frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud", que el Gobierno gallego publica cada día. Así, en alerta naranja permanecen los concellos de:

Valdeorras O Barco de Valdeorras Larouco Petín A Rúa Rubiá Vilamartín de Valdeorras

Montaña de Ourense O Bolo Carballeda de Valdeorras Castro Caldelas Chandrexa de Queixa Esgos A Gudiña Maceda Manzaneda A Mezquita Montederramo Parada de Sil A Pobra de Trives San Xoán de Río Riós A Teixeira A Veiga Viana do Bolo Vilariño de Conso Xunqueira de Espadanedo

Sur de Lugo Bóveda Carballedo Chantada Monforte de Lemos Pantón A Pobra do Brollón Quiroga Ribas de Sil O Saviñao Sober Taboada



En alerta amarilla están los siguientes municipios:

Sur de Ourense Allariz Baltar Bande Baños de Molgas Os Blancos A Bola Calvos de Randín Castrelo do Val Celanova Cualedro Entrimo, Gomesende Laza Lobeira Lobios A Merca Monterrei Muíños Oímbra Paderne de Allariz Porqueira Quintela de Leirado Rairiz de Veiga Ramirás Sandiás Sarreaus Trasmiras Verea Verín Vilar de Barrio Vilar de Santos Vilardevós Xinzo de Limia Xunqueira de Ambía

Montaña de Lugo Baleira Baralla Becerreá Cervantes Folgoso do Courel A Fonsagrada O Incio Navia de Suarna Negueira de Muñiz As Nogais Pedrafita do Cebreiro Ribeira de Piquín Samos Triacastela



La Xunta ha decretado la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior hasta las 21:00 horas de hoy en ayuntamientos del sur de Lugo y de la montaña de Ourense, así como en Valdeorras, a causa de la alerta por episodio de calor. Quedan permitidas las actividades acuáticas, con la recomendación de que no se realicen en las horas centrales del día, de 12:00 a 17:00 horas.

Recomendaciones para la población

Los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son personas mayores de 65 años y niños menores de cuatro años, sobre todo los menores de un año; personas que padecen patologías: enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, párkinson, Alzheimer o patologías similares, y enfermedad psiquiátrica.

Las personas que tomen determinados fármacos, diuréticos, consumo importante de alcohol, etc.; y personas en determinadas situaciones: mayores que viven solos, personas de riesgo que viven en viviendas mal acondicionadas, personas con exceso de peso o peso excesivamente bajo, trabajadores, deportistas o aquellas que pasan varias horas en exteriores, etc también son de riesgo.

La Consellería de Sanidade ha recordado los principales consejos y recomendaciones a tener en cuenta frente a las altas temperaturas. Algunos de ellos son beber más líquidos sin esperar a tener sed; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; y, también, evitar las comidas copiosas.

Es recomendable usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada y cremas protectoras solares, así como calzado fresco; permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; utilizando las habitaciones más frescas de la vivienda; durante el día bajar las persianas y cerrar las ventanas y abrirlas por la noche para ventilar.

Sanidade también recomienda a la ciudadanía evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y se reducirá la actividad física; y cuando se estacione el coche, no dejar en el interior niños, ni ancianos con las ventanas cerradas.