La Guardia Civil detiene a dos hombres como presuntos autores de ocho incendios forestales en Galicia

La Guardia Civil ha detenido a dos varones vecinos de Olveiroa, en Dumbría, A Coruña, como presuntos autores de ocho incendios forestales ocurridos en Costa da Morte en los últimos meses.

La operación, denominada Operación Coppair, se inició a finales de junio, al conocer una alta frecuencia de incendios forestales con un patrón similar y que ponían en peligro a las poblaciones de Camariñas, Cee, Dumbría, Vimianzo y Zas.

Así, el modus operandi de los dos detenidos era obtener cable de cobre del tendido telefónico. Una vez que lo conseguían, liberaban el plástico que lo recubre quemándolo en lugares apartados y rodeados de árboles que les impidiese ser descubiertos por testigos.

Los ahora detenidos usaban además elementos acelerantes como gasolina o un soplete conectado a una bombona de butano para tratar de realizar este proceso en el menor tiempo posible.

Al dejar el fuego sin atención, este acababa generando los incendios al cometer el ilícito en pleno verano, cerca de vegetación muy inflamable.

En concreto, son ocho los incendios forestales con los que se relaciona, y en todos los informes periciales confirman un patrón similar.

La investigación fue asumida por el equipo Roca y el equipo de protección de la naturaleza de la Guardia Civil. Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión, en A Coruña.

No se descarta que estén involucrados en más incendios, por lo que la investigación sigue su curso.