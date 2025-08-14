El fuego arrasa en Galicia 23.500 hectáreas: el de Chandrexa, uno de los más grandes de la historia

Los incendios siguen avanzando imparables en Galicia, donde las llamas ya han calcinado más de 23.589 hectáreas, según los datos de la Consellería de Medio Rural. La situación es especialmente delicada en Ourense, donde se han desplegado numerosos medios para hacer frente a estos fuegos que han obligado a confinar y desalojar varios núcleos de población en los últimos días.

Los dos fuegos sin control que arrasan Chandrexa de Queixa (Ourense), en las parroquias de Requeixo y Parafita, se han juntado en un único gran incendio forestal que suma 10.500 hectáreas. Así, este sería uno de los mayores de la historia de Galicia desde que hay registros.

El incendio de Chandrexa de Queixa iguala al de Valedorras (10.500 hectáreas) de la ola de 2022, en el que se produjo el de más magnitud: el de O Courel, con 11.800 hectáreas arrasadas. Ambos ocurrieron a raíz de una tormenta seca con rayos en julio en el marco de un fenómeno meteorológico llamado sistema convectivo de mesoscala.

A las 23.589 hectáreas de la ola de incendios actual hay que sumar las 3.000 calcinadas en el resto del verano en Galicia. Así, el total de hectáreas afectadas por los incendios en la comunidad autónoma se elevan hasta las 26.589 desde que comenzó la época de alto riesgo. Ourense sigue siendo la provincia más afectada, con desalojos y varios heridos.

La Xunta ha informado este mediodía que permanecen confinados 122 vecinos de Casas dos Montes, en Oímbra, y 140 de A Madanela, en Monterrei. Precisamente, dentro de este último municipio fueron desalojados durante la madrugada unos 30 residentes de Albarellos, mientras que Mixós, Estevesiños, Vences y A Pousa fueron confinadas, aunque ya están de nuevo en sus casas.

Los incendios de Ourense

El incendio iniciado el viernes en Requeixo y el que comenzó el martes en Parafita se han unido generando un gran fuego que arrasa más de 10.500 hectáreas en Chandrexa, aunque también afecta al municipio de Manzaneda. Este es uno de los mayores incendios de Galicia desde que hay registros.

Dos fuegos de Maceda, el de Castro de Escuadro iniciado el domingo y el de Santiso que comenzó el martes, también se han unido y arrasan en conjunto 2.200 hectáreas. Otros dos grandes incendios que permanecen activos son el de Oímbra, con 5.000 hectáreas quemadas (parte en Monterrei), y el de A Mezquita, con 4.500 hectáreas calcinadas.

Ourense registra además dos incendios más pequeños en superficie todavía activos: el de Vilardevós, con 200 hectáreas, y el de Larouco, con 150. Los fuegos estabilizados en la provincia ourensana son los de Vilariño de Conso (180 hectáreas), Montederramo (120), Ourense 100) y Vilardevós (40), mientras que el de Verín está controlado con nueve hectáreas quemadas.

Un incendio controlado y otro estabilizado en Pontevedra

El incendio de Dozón que afecta a la parroquia de O Castro quedó estabilizado ayer a las 21:47 horas. Este fuego calcinó unas 400 hectáreas desde que comenzó el martes a las 14:32 horas. El de A Estrada, en concreto el de Souto, está controlado desde las 12:10 horas del martes y según las últimas estimaciones afectó a unas 20 hectáreas.

Los dos incendios de Lugo están controlados

Los dos incendios forestales que afectan a las parroquias de Monteseiro, en el municipio lucense de A Fonsagrada, y de Santalla, en el municipio de Samos, han sido controlados. Según las últimas estimaciones, el fuego ya ha calcinado, entre las dos ubicaciones, un total de 350 hectáreas.

¿A dónde llamar si se detecta algún incendio?

La Consellería do Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

Existe además un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.

Toda la información actualizada sobre incendios forestales que alcancen las 20 hectáreas podrá ser consultada en la cuenta abierta de X (antiguo twitter): @incendios085.