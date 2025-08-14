Dos de los brigadistas heridos en Oímbra (Ourense) permanecen estables, uno de ellos "muy grave"

Dos de los brigadistas que resultaron heridos en el incendio de Oímbra el pasado martes están estables, uno de ellos con pronóstico "muy grave". El tercer herido por quemaduras e inhalación de humo mientras colaboraba en las labores de extinción del fuego evoluciona favorablemente.

Así lo han informado este jueves fuentes del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde los tres están ingresados en la Unidad de Quemados. El más grave es un joven de 18 años que sufrió quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo e intoxicación de humo. Actualmente está estable con "pronóstico muy grave".

Otro de los heridos es un joven de 25 años que está estable con "pronóstico grave" tras haber sufrido quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo e inhalación de humo. El brigadista de 23 años herido, por otro lado, evoluciona favorablemente tras haber sufrido quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo e inhalación de humo.

El suceso se produjo sobre las 17:00 horas del martes. Los bomberos heridos pertenecen a la brigada municipal y acudieron como voluntarios a colaborar en las labores de extinción del incendio de Oímbra, donde resultaron heridos de gravedad.

El incendio forestal de Oímbra iniciado en A Granxa afecta a unas 5.000 hectáreas tras comenzar el martes a las 14:39 horas. 13 técnicos, 31 agentes, 48 brigadas, 35 motobombas, 2 palas, 4 unidades técnica de apoyo, 7 helicópteros, 8 aviones y la UME trabajan para sofocar las llamas.