Andalucía envía medios aéreos y terrestres para apoyar la lucha contra el fuego en Galicia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el servicio de extinción de incendios del Plan Infoca ha enviado medios aéreos y terrestres para combatir el fuego que arrasa Chandrexa de Queixa (Ourense), uno de los mayores de la historia de Galicia.

Según ha detallado Moreno en un comunicado en su perfil oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, un helicóptero Súper Puma, dos grupos Brica, un encargado de logística y tres vehículos de apoyo se han desplazado hasta el lugar para luchar contra las llamas.

En este contexto, el presidente del Ejecutivo andaluz ha asegurado que "Andalucía está en contacto permanente con las comunidades afectadas", toda vez que ha valorado que la comunidad "amplía la ayuda para luchar contra los incendios".

Los dos fuegos sin control que arrasan Chandrexa de Queixa, en las parroquias de Requeixo y Parafita, se han juntado este jueves en un único gran incendio forestal que suma 10.500 hectáreas.

Esta ola de incendios ya supera las 23.000 hectáreas en los últimos días en toda Galicia, principalmente en Ourense, con toda la provincia en Situación 2.