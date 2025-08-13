Los niños de A Coruña del campamento de Ourense afectados por los incendios regresan esta tarde

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha explicado la situación de los 45 niños y niñas que estaban en un campamento en Ourense cerca de uno de los focos de los incendios forestales que azotan Galicia en las últimas horas.

La primera edil herculina trasladó, en primer lugar, su mensaje de apoyo a los equipos de extinción, protección civil y vecinos, recordando que A Coruña está a disposición del servicio de emergencias y ha desplazado tres unidades de bomberos para colaborar en las tareas de extinción del fuego.

Con respecto a la situación de los niños y niñas del campamento, concretó que esta mañana han acudido al parque acuático de Monterrei, donde pasarán el día y comerán. Por la tarde serán trasladados a A Coruña en autobuses puestos a disposición por la Xunta de Galicia.

La hora de llegada será sobre las 21:00, y las familias serán contactadas por el ayuntamiento para informarles de la situación.

En caso de que quieran continuar con la actividad los tres días que restan, se desarrollará con pernocta en el Hogar de Santa Margarita, tras poner a disposición municipal tanto instalaciones de la Diputación como de la UDC, e incluso el colegio Salesianos.

El ayuntamiento será el que ponga la infraestructura para que puedan pernoctar en el pabellón del complejo educativo.