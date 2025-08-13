Incendios en Galicia, en directo: el fuego arrasa miles de hectáreas en Ourense y obliga de nuevo a interrumpir trenes

La oleada de incendios no cesa en Ourense. Varios focos siguen arrasando miles de hectáreas en la provincia, que permanece en alerta por nivel 2 ante el riesgo de unos fuegos que obligaron a llevar a cabo varios desalojos.

También, en la jornada de ayer, los incendios de Ourense obligaron a cortar temporalmente la conexión del AVE entre Madrid y Galicia, que fue restablecida a lo largo de la tarde. Y un incendio en Dozón (Pontevedra) obligó a cortar la autovía AG-53 y la N-525, ya reabiertas desde esta misma mañana, al igual que la autovía A-52

También, según el balance de esta noche, hay que lamentar los daños personales. Tres brigadistas de la brigada municipal de Oímbra sufrieron quemaduras, y a esto se suman otras tres personas con quemaduras, tres personas con traumatismos, dos personas con problemas respiratorios y cuatro personas atendidas por crisis de ansiedad.

La provincia de Ourense es, sin duda, la más afectada por los incendios, que están ocasionando una auténtica catástrofe medioambiental. Hay focos también en Pontevedra y Lugo pero de menor envergadura. Mientras, A Coruña es la única provincia sin incendios forestales activos, según ha confirmado la Consellería de Medio Rural.