Incendios en Galicia, en directo: el fuego arrasa miles de hectáreas en Ourense y obliga de nuevo a interrumpir trenes
El fuego sigue avanzando y ya ha calcinado más de 11.500 hectáreas, principalmente en Ourense. La conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid permanece interrumpida
La oleada de incendios no cesa en Ourense. Varios focos siguen arrasando miles de hectáreas en la provincia, que permanece en alerta por nivel 2 ante el riesgo de unos fuegos que obligaron a llevar a cabo varios desalojos.
También, en la jornada de ayer, los incendios de Ourense obligaron a cortar temporalmente la conexión del AVE entre Madrid y Galicia, que fue restablecida a lo largo de la tarde. Y un incendio en Dozón (Pontevedra) obligó a cortar la autovía AG-53 y la N-525, ya reabiertas desde esta misma mañana, al igual que la autovía A-52
También, según el balance de esta noche, hay que lamentar los daños personales. Tres brigadistas de la brigada municipal de Oímbra sufrieron quemaduras, y a esto se suman otras tres personas con quemaduras, tres personas con traumatismos, dos personas con problemas respiratorios y cuatro personas atendidas por crisis de ansiedad.
La provincia de Ourense es, sin duda, la más afectada por los incendios, que están ocasionando una auténtica catástrofe medioambiental. Hay focos también en Pontevedra y Lugo pero de menor envergadura. Mientras, A Coruña es la única provincia sin incendios forestales activos, según ha confirmado la Consellería de Medio Rural.
Renfe prestará servicio este jueves "si el incendio está controlado"
Renfe ha adelantado a las 22:00 horas que "si el incendio está controlado", este jueves prestará los servicios de tren de alta velocidad programados entre Galicia y Ourense. Además, ha informado que habrá trenes especiales para quienes no hayan viajado este miércoles.
Rueda visita con Feijóo Ourense, con cinco grandes fuegos activos, los "más preocupantes" en Oímbra-Monterrei
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado la provincia de Ourense, azotada por los incendios, con el exmandatario gallego y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha agradecido "mucho" su compañía en una jornada dura en el territorio ourensano.
En declaraciones a los medios, en Chandrexa de Queixa, donde se acumula la mayor superficie calcinada, Rueda ha insistido en que siguen los días "complicados" en la provincia, que registra cinco grandes incendios activos, si bien ha constatado que los "más preocupantes", aunque "todos preocupan", son los de la zona de Oímbra-Monterrei.
"Estamos intentando concentrar la mayor parte de los medios y ahora mismo hay más de 900 efectivos -31 medios aéreos también- trabajando solo en la provincia de Ourense, que es donde tenemos la situación más complicada", ha esgrimido.
Marlaska recuerda que si una CCAA no puede gestionar los incendios "puede solicitar" al Gobierno la emergencia nacional
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado este miércoles que si una comunidad autónoma entiende que no puede gestionar la crisis derivada por los incendios con los medios que tiene a su disposición "puede solicitar" al Gobierno "que se declare una emergencia de interés nacional".
En una entrevista en el informativo '24 horas' de 'RNE', Marlaska ha insistido en defender que actualmente "lo importante es la coordinación entre el conjunto de administraciones dentro de sus competencias".
Marlaska preside este jueves la reunión del Centro de Coordinación de Protección Civil por los incendios
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidirá este jueves a las 17.30 horas la reunión del Centro de Coordinación de Protección Civil (CECOP) por la crisis de los incendios que está afectando a distintos puntos del país, especialmente Castilla y León, Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.
Los incendios forestales continúan asolando España y siguen cebándose con León y Ourense, que acumulan la mayor parte de los 15 fuegos activos ahora mismo en España en los que participan las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Interior elevó a uno este martes la Situación Operativa del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) y declaró la fase de preemergencia ante los numerosos incendios con el objetivo de analizar y coordinar el despliegue de recursos para ayudar a las comunidades autónomas afectadas.
Renfe suspende definitivamente la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid por los incendios
Renfe ha confirmado definitivamente la suspensión de los trenes de la línea Galicia-Madrid para este miércoles. La "mala evolución" del incendio que afecta a la infraestructura ferroviaria ha obligado a la compañía a tomar esta decisión.
Por su parte, Adif ha informado que las estaciones de Galicia y Madrid Chamartín permanecerán abiertas toda la noche para acoger a quienes no hayan podido viajar.
Confinamientos, circulación de trenes suspendida y un brigadista evacuado, en una nueva jornada de incendios en Ourense
Según ha informado el 112 Galicia en la tarde de este miércoles, actualmente hay 12 personas confinadas sus viviendas en la parroquia de Vilariño da Serra, en Viana do Bolo.
También, un total de 25 grandes dependientes que viven en la residencia municipal de Chandrexa de Queixa, el municipio de Ourense más afectado por las llamas en los últimos días, fueron evacuados a un centro ubicado en la ciudad de As Burgas.
Lo mismo sucedió en la parroquia de Albarellos, en Monterrei, donde otras dos personas tuvieron que ser evacuadas.
Por su parte, en O Canizo, en A Gudiña, un pueblo de unos 300 habitantes estuvo confinado durante unas horas en las que el fuego de un incendio estuvo "al lado de las viviendas". Actualmente, el núcleo de población fue desconfinado.
Con todo, varias casas de esta parroquia fueron afectadas por el fuego, al igual que una vivienda y una granja en Guimarei, en Monterrei. En otras zonas, el fuego arrasó varias casas, todas ellas deshabitadas.
En cuanto a la afectación a la circulación ferroviaria y por carretera. La línea de AVE Galicia-Madrid sigue interrumpida, mientras que los tramos cortados en la A-52 y en la N-535 han sido restablecidos.
Feijóo acusa al Gobierno de estar "de vacaciones" mientras España vive una ola de "terrorismo incendiario"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado de "terrorismo incendiario" la ola de fuegos forestales que se registra en Galicia, Castilla y León o Andalucía, entre otras comunidades, y ha criticado al Ejecutivo central que "cargue toda la responsabilidad en las Comunidades Autónomas y en la UME", mientras "la mayoría del Gobierno está de vacaciones".
En declaraciones a los medios en la localidad ourensana de Chandrexa de Queixa, donde permanecen activos dos grandes incendios que suman más de 6.000 hectáreas calcinadas, Feijóo ha señalado que se está registrando una "evidente crisis incendiaria" con hasta seis comunidades con una situación "muy delicada" ante la que ha augurado que no es "optimista".
En este sentido, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "eviten paseos y desplazamientos por los bosques" y que pongan en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de advertir algún vehículo o moto que pueda ser sospechoso de originar actividades de riesgo.
Así, ha ejemplificado que municipios como Monterrei, A Mezquita, Verín, Oímbra o Chandrexa de Queixa "arden de forma continuada y constante", por lo que ha concluido que hay "una actividad de terrorismo incendiario"
El líder de los populares ya calificó de esta forma olas de incendios semejantes cuando era presidente de la Xunta y que fue descartado por el ahora fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz,- en aquel momento fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia- al no existir datos para afirmar que hubiese una organización para provocar los incendios.
Renfe asegura que "no puede asegurar" la reanudación de la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid
Tras anunciar que técnicos de Adif estaban reconociendo la infraestructura para valorar la reanudación del servicio, Renfe asegura a las 20:00 horas que "no puede garantizar" la reanudación del servicio "ante la mala evolución del incendio.
Confinadas 12 personas en Vilariño da Serra, en Viana do Bolo, y evacuados dos vecinos en Monterrei
Un total de 12 personas tuvieron que ser confinadas en la parroquia de Vilariño da Serra, en Viana do Bolo, y dos vecinos de Albarellos, en Monterrei, tuvieron que ser evacuados.
Durante esta jornada, en Monterrei también fueron evacuadas 12 personas en Sandín, mientras el resto de los vecinos de la parroquia quedaron confinados.
Besteiro lamenta en Ourense la "ola de incendios devastadora" y critica la "ausencia de políticas de prevención"
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha visitado este miércoles diferentes zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense, donde ha lamentado la "ola de incendios devastadora".
El jefe de filas de los socialistas gallegos ha señalado, además, que el "abandono del rural y la ausencia de políticas de prevención y gestión sostenible del territorio" son algunos de los factores que contribuyen a sucesos como estos. "Ese vacío es el caldo de cultivo para que el fuego avance sin freno", ha expuesto.
Sin embargo, ha defendido que mientras continúe la ola de incendios es el momento de "estar al lado de la gente y poner todos los medios para proteger y cuidar la tierra". A partir de ahí, ha reivindicado "un plan de país, transversal y valiente", con el que enfrentar "la crisis climática y evitar que se vuelva a producir una tragedia como esta".
También ha aprovechado para enviar un mensaje de ánimo y reconocimiento a los brigadistas que sufrieron quemaduras en el incendio de Oímbra, a quienes ha deseado una pronta recuperación, así como a otros compañeros que resultaron lesionados durante los últimos días mientras participaban en las labores de extinción.
Desconfinada la parroquia de O Canizo, en A Gudiña, tras tener el fuego del incendio "al lado de las viviendas"
Las autoridades competentes desconfinaron la parroquia de O Canizo, en el municipio ourensano de A Gudiña, donde residen sobre 300 personas, tras tener el fuego de un incendio "al lado de las viviendas".
Durante esta miércoles los vecinos de esta pequeña parroquia se vieron, según detalló su alcalde, Néstor Orgando, "muy apurados" porque el fuego estaba "al lado de las viviendas".
Orgando explicó que, como medida de protección, realizaron zanjas alrededor del pueblo para controlar el fuego y, de esta forma, evitar que llegue a las casas.
Incertidumbre en la estación de tren de Vigo ante las cancelaciones por los incendios: "No hay opciones"
La línea Galicia-Madrid se ha visto interrumpida estos días por los incendios que afectan a Ourense y Castilla y León. Miles de pasajeros han visto este martes cómo Adif y Renfe anunciaban la cancelación de sus trenes, antes por redes sociales que a través de un mensaje directo.
"No hay opciones", repetían varios viajeros que esperan a posibles soluciones frente a las taquillas de la estación de Vigo-Urzáiz. "Los trenes están completos hasta el 19 de agosto", se lamentaba una vecina de Madrid que vino a la ciudad olívica de vacaciones junto a una amiga.
-
Evacúan a dependientes de una residencia en Chandrexa (Ourense) por precaución ante el incendio
Los incendios continúan sin dar tregua a la provincia de Ourense. Esta tarde, se ha evacuado por precaución a un total de 25 grandes dependientes que viven en la residencia municipal de Chandrexa de Queixa, el municipio más afectado por las llamas en los últimos días, a un centro ubicado en la ciudad de As Burgas.
Restablecida la circulación en la A-52 en A Mezquita y en la N-525
La circulación en la A-52 en A Mezquita y en la N-525 quedó restablecida tras permanecer cerrada a causa de los incendios que afectan a la provincia de Ourense.
Según informó el 112 Galicia, también quedór restablecido el tráfico en la N-525. Primero abrióa la tráfico entre los kilómetros 115 y 120, en A Gudiña; y ahora, según la ifnroamción facilitada al filo de las 18:30, también se abrió entre los kilómetros 175 y 181, en lo que todavía permanecía cerrada.
La circulación también esta restablecida en la A-52 en A Mezquita, entre los kilómetros 112 y 129. En esta vía se formaron retenciones kilométricas y los conductores estuvieron atrapados durante más de dos horas por el cierre.
Estos son los trenes entre A Coruña y Madrid que están afectador por el corte de circulación
Los incendios en la provincia de Ourense afectan a varios trenes con salida o destino A Coruña. Esto se debe a que la circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia está interrumpida entre Vilavella y Porta de Galicia "por un incendio próximo a la infraestructura".
Estos son los trenes afectados:
- AVE 4345 Madrid-A Coruña, en Chamartin, sin previsión
- AVLO 4375 Madrid-A Coruña, en Chamartín, sin previsión
AVLO 4334 A Coruña-Madrid sin embarcar en A Coruña
Rueda se desplaza al puesto de mando avanzado de Chandrexa, el municipio de Ourense más afectado por el fuego
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitará en la tarde de este miércoles el puesto de mando avanzado (PMA) de Chandrexa de Queixa, el municipio de Ourense más afectado por el fuego.
De hecho, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural, dos grandes incendios registrados en este ayuntamiento han calcinado ya 6.000 hectáreas.
-
Se mantiene cerrada la circulación en la N-525 entre los kilómetros 115 y 128
Tras informar de la reapertura de esta vía, esta via permanece cerrada al tráfico. También sigue cortada la circulación en lay la autovia A- 52 (Benavente-Vigo) entre los kilómetros 160 y 175
Sánchez dice que la situación en España por los incendios "sigue siendo grave": "Extremar la precaución es esencial"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la situación con los incendios en España "sigue siendo grave" y ha instado a "extremar la precaución".
"La situación de los incendios sigue siendo grave. Extremar la precaución es esencial", ha indicado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.
Al margen de ello, ha agradecido a los equipos de emergencia desplegados para las tareas de extinción. "Gracias, una vez más, a quienes trabajáis sin descanso para combatir las llamas", ha asegurado.
Mala calidad del aire en puntos de Ourense: recomendaciones para la población
Varios puntos de la provincia de Ourense presentan una calidad del aire mala derivada de los incendios forestales que afectan a la provincia, que mantiene declarada la Situación 2.
Según los datos recogidos por las estaciones de MeteoGalicia, en las de Xinzo de Limia tiene una mala calidad debido al contaminante PM25 y la de Gómez Franqueira y Est-Ou por el conaminante PM10. Asimismo, la estación situada en Oural (Lugo) también presenta una mala calidad.
Ante estas condiciones recomiendan a los grupos de riesgo evitar las actividades prolongadas y activas en el exterior, considerar realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire mejore.
La población general es recomendable que reduzca las actividades prolongas y activas en el exterior, especialmente si experimentan tos, falta de aire o irritación de garganta.
Restablecida a circulación na N-525 entre los km 115 e 128
Se mantiene cortada a A-52 (Benavente–Vigo) entre los km 112 e 129, en ambos sentidos, según informa la Delegación del Gobierno