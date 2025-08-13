Aagesen cifra en siete las comunidades autónomas, entre ellas Galicia, que tienen incendios activos

La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado en 14 los incendios forestales que permanecen activos en siete comunidades, entre ellas Galicia. Aagesen ha señalado que estima que varios de ellos han sido provocados "por su virulencia", aunque todavía deben confirmarse las causas.

"Todos están bajo investigación, todavía es precipitado, prematuro tener la cuantificación de cuántos han sido provocados, pero sobre varios de ellos se tiene bastante intuición de que pueden haberlo sido por la virulencia y cómo han evolucionado", explicó Aagesen en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

La titular para la Transición Ecológica no ha precisado las hectáreas afectadas, aunque ha señalado que la "situación es inferior a lo visto años anteriores, en cuanto a focos y cantidad de incendios es mucho mayor". "La situación es muy complicada", ha añadido Aagesen, que reconoce que será preciso reforzar los medios de extinción ante las previsiones del cambio climático.

"Ahora tenemos medios, pero como la expectativa y la previsión, basados en datos, en la ciencia, es que el cambio climático cada vez va a tener mayor impacto en todo el territorio, hay que apostar por reforzarlos, por profesionalizarlos por seguir trabajando en tener más disponibles y los mejores", ha explicado la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Aagesen ha explicado que actualmente hay 11 brigadas en España que trabajan todo el año en prevención y extinción, mientras que en 2018 "solo trabajaban unos meses". La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha invitado a las comunidades autónomas a sumarse en la mejoría de los medios y a trabajar de forma coordinada, al mismo tiempo que ha recordado que las competencias son autonómicas.

"Profesionalizar" el servicio de extinción de incendios

"Sabemos que esas competencias en prevención y en extinción recaen sobre esas comunidades, pero por supuesto desde la Administración central damos el máximo apoyo con todas las unidades de las que disponemos, desde la UME hasta Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil además de las del Ministerio para la Transición Ecológica", ha argumentado ante las críticas de los alcaldes y vecinos afectados por el fuego.

Aagesen ha trasladado su solidaridad con las familias de las dos personas fallecidas en los incendios y su apoyo a los desalojados, insistiendo en que el servicio de extinción de incendios "tiene que ser profesionalizado, gente que sepa cómo hay que actuar con las mejores habilidades, con las mejores capacitaciones".

Respecto a la evolución de la ola de calor, la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha indicado que de prolongarse hasta el próximo lunes se estaría ante "la tercera más larga desde que hay registros": "Todo esto contribuye a que los incendios sean más complicados de extinguir".