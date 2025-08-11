Los incendios del verano 2025 en Galicia superan las 4.000 hectáreas quemadas, más que en todo 2024

Trabajos de extinción a cargo del helicóptero de la BRIF de Laza en la serra de san Mamede. Rosa Veiga - Europa Press

Los incendios de este verano 2025 en Galicia arrasan hasta este 11 de agosto más de 4.000 hectáreas, una superficie mayor a lo ardido en todo 2024, con 2.644,70 hectáreas quemadas y una de las cifras más pequeñas de las últimas décadas. El fuego de Chandrexa de Queixa (Ourense) es el más grande y sigue sin control tras calcinar 1.600 hectáreas.

El alcalde de Chandrexa, Francisco Rodríguez, explicó a Europa Press que la situación está "muy complicada" debido a que hay "mucho viento". El regidor apunta a una ligera mejoría respecto a la mañana, pero advierte de que no hay previsión de cuándo se podrá controlar este fuego iniciado el pasado viernes en la parroquia de Requeixo ante "una meteorología tan mala".

El alcalde del municipio ourensano aclara que no hay casas en riesgo y señala que "no hay que alarmar", pero existe especial "previsión por lo que pueda pasar" en los lugares de Taboazas, Senra y A Espasa. Las tareas de extinción continúan con la participación de 12 helicópteros y 10 aviones, entre otros medios.

El balance de los incendios de este verano

Los incendios de mayor magnitud este verano en Galicia se registran en la provincia de Ourense: Chandrexa (1.600 hectáreas); Vilardevós, extinguido tras quemar 578,7 hectáreas y que puso en riesgo viviendas; y Maceda, estabilizado desde la noche del domingo con 400 hectáreas calcinadas y en el que resultó herido un brigadista por quemaduras en una pierna y un glúteo.

El municipio de Ponteceso (A Coruña) sufrió media docena de incendios en varios días durante el inicio de agosto, con los de Cospindo (245 hectáreas) y Brantuas (200 hectáreas) como los peores. Este municipio sufrió desalojos como los de Corme Aldea.

A Cañiza, parroquia de O Couto (295 hectáreas); Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas); y A Fonsagrada, Monteseiro (150 hectáreas) son otros de los de mayor superficie de este verano por encima de las 100.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado en las últimas horas que detrás de la "inmensa mayoría" de los incendios originados en Galicia este verano están "personas que los provocan", aunque el calor agrave los fuegos y complique su extinción.

Un nuevo incendio en Verín

Galicia registra desde la mañana de este lunes un nuevo incendio en Verín, en concreto en la parroquia de Mourazos. El fuego supone un peligro para las viviendas del núcleo de población de Tamagos, por lo que se ha solicitado la activación de la Situación 2 como medida preventiva ante esto, según informa la Consellería do Medio Rural.

La Guardia Civil informa de que, aunque el fuego está cercano a casas, no hay peligro para sus vecinos. Europa Press señala que en este momento intervienen un técnico, cuatro agentes, tres brigadas, dos motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones en la extinción del fuego de Verín.

En Montederramo (Ourense), parroquia de Paredes, un incendio iniciado a las 04:50 de la madrugada del lunes afecta a su abedular. Se han movilizado para su extinción un agente, siete brigadas, tres motobombas, dos palas, un técnico, dos unidades técnicas de apoyo, cinco helicópteros y cuatro aviones.

Ourense tiene otros fuegos activos: Chandrexa de Queixa (1.600 hectáreas), en la parroquia de Requeixo, desde las 15:51 horas viernes y Vilariño de Conso (180 hectáreas), parroquia de Mormentelos, desde las 17:30 horas del domingo. En este lugar ya se produjo otro fuego este fin de semana, con una dimensión de 9,14 hectáreas y extinguido a las 21:30 horas del sábado.