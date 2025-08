BNG y PSOE piden la dimisión del director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero de Galicia

Este viernes tanto el BNG como el PSdeG han pedido la dimisión o cese del director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero de Galicia, Roberto Barba, tras haber declarado ayer que un detonante de la violencia machista está en que las víctimas quieran dejar a sus agresores.

Estas declaraciones de Barba se recogieron en las alegaciones presentadas al informe del Consello de Contas sobre las actuaciones en materia de prevención de violencia de género en Galicia entre 2018 y 2022.

El documento del Consello recogía una petición de más recursos para sensibilizar y prevenir la violencia de género.

En el registro de alegaciones a este escrito, la Xunta señalaba, tal y como recoge Europa Press, que "en el análisis realizado a nivel interinstitucional de los asesinatos por violencia de género se revela que, en muchos casos, uno de los motivos o detonantes que llevó al agresor a acabar con la vida de la mujer —y también a veces, a suicidarse él después—, fue la decisión de ella de dejarlo o poner fin a la relación que mantenían".

Ambos partidos han emitido esta mañana un comunicado denunciando las palabras de Barba.

Los nacionalistas acusan al PP de asumir el discurso negacionista de la extrema derecha

Por parte del BNG, los nacionalistas piden al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que cese tanto a Barba como a la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, por las "escandalosas" alegaciones del informe del Consello de Contas.

El BNG recalca que el razonamiento de Barba responsabiliza a la víctima de la violencia y minimiza el papel de la prevención y de la sensibilización contra la violencia de género.

La portavoz parlamentaria de Igualdade, Noa Presas, declaró que "culpabilizan ás mulleres por separarse e denunciar atribuíndo ser o detonante das agresións machistas e dos feminicidios e isto é extremadamente grave".

A esto se añade que las declaraciones se enmarcaron en unas alegaciones presentadas por escrito y que están, como recalcó Presas, "asinadas de puño e letra por un responsable político da Xunta o que revirte aínda máis gravidade, de feito, a resposta que o propio Consello de Contas dá é demoledora deixando claro que non hai pé a introducir semellante argumentación".

El Bloque acusa al PP de asumir el discurso negacionista de la violencia machista que defiende la extrema derecha. En este sentido, Presas afirma que "o que di Rueda é que concienciar á sociedade contra a violencia de xénero non é útil negando a evidencia científica, ou realmente o que pretende é que non se traballe contra o machismo porque xa está adherido de todo as teses da extrema dereita".

En esta misma línea, el BNG recuerda el caso del exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, que dimitió hace unos meses tras ser denunciado por un presunto caso de agresión sexual. En su despedida los miembros del Ejecutivo gallego le dieron su apoyo.

Ante unas alegaciones "dunha gravidade extrema" el BNG pide el cese de los responsables. Además, propone de nuevo destinar el 1% del presupuesto de la Xunta a combatir la violencia de género, aumentando la partida de los 26,5 millones de euros actuales a 130 millones de euros.

"O Consello de Contas acaba de avalar o que o movemento feminista e o BNG levamos anos denunciando: que falta prevención, que faltan medios e persoal e que sobra privatización", concluyó la nacionalista.

En este contexto, el BNG trasladó también su apoyo y solidaridad a la joven agredida sexualmente en Ferrol.

El PSdeG denuncia que este caso ejemplifica la "nova forma de entender a violencia machista" en la Xunta

En un acto celebrado en Lugo, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pidió la dimisión del director xeral de Loita Contra a Violencia de Xénero por estas mismas declaraciones.

Besteiro comenzó dedicando unas palabras a condenar el acto de agresión sexual denunciada en Ferrol y para expresar su apoyo a la víctima.

Acto seguido, el socialista advirtió que las alegaciones de Barba al informe del Consello de Contas es la "punta do iceberg dunha forma de entender a violencia machista que ten cada vez máis peso na Xunta. E non só o dicimos nós: tamén o denuncia con claridade o Consello de Contas".

El secretario del PSdeG señaló que el propio informe del Consello alerta de una situación grave en la que la Xunta "está a desmantelar as políticas públicas de prevención e sensibilización contra a violencia machista. Boa proba diso é que deixou sen executar máis de 10 millóns de euros procedentes do Pacto de Estado e rexeitou o 70% das solicitudes de apoio feitas polos concellos".

Besteiro denunció que "non é que falte diñeiro. O que falta é vontade política" y acusó a la Xunta de falta de compromiso con la lucha contra la violencia de género.

"Aquí non falamos de discursos, falamos de vidas. A loita contra a violencia machista é unha obriga democrática e moral. Non vale agocharse", remarcó en su intervención.

La conselleira de Igualdade defiende la trayectoria de Barba

Por otra parte, según ha informado Europa Press, este viernes la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha defendido la "dilatada e intachable" carrera del actual director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, como magistrado titular del juzgado número 1 de violencia de género de A Coruña.

En declaraciones recogidas por la agencia, García afirmó que Barba es "uno de los mayores especialistas en este ámbito y conoce de primera mano el dolor y el sufrimiento que causa esta lacra, tanto en las mujeres como en su entorno y en la sociedad en general".

Por eso, ante las peticiones de dimisión del BNG y el PSdeG, la titular de Igualdade considera que se ha creado una "polémica ficticia, sin fundamento y generada con mala intención, basada únicamente en una interpretación sacada de contexto de un informe extenso que evalúa todas las actuaciones de la Xunta en esta materia".

En este sentido reivindica que con sus alegaciones la Xunta defiende que solo la prevención no es suficiente.

Por ello, ha insistido en que "la mejor manera de proteger a las víctimas es a través de la denuncia" y ha recordado que el presupuesto en esta materia se ha cuadriplicado desde el año 2009.