Para conmemorar el Día de Galicia, este 25 de julio el PSdeG ha organizado un acto en Rianxo, localidad natal de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Allí, el líder socialista José Ramón Gómez Besteiro ha apelado a reivindicar Galicia como una "causa diaria".

Delante de un busto que representa al intelectual galeguista, Besteiro reclamó un galeguismo útil, sin inclusiones y que no apele a la nostalgia ni a las etiquetas.

En un acto que los socialistas repiten cada 25 de julio desde hace 30 años, el líder del PSdeG recordó la figura de Castelao: "El soñaba unha Galicia libre, valente, orgullosa do que é. E nós seguimos empeñados en facela realidade".

En esta línea, el socialista afirmó que "a Galicia que defendemos é unha terra sen fronteiras mentais, sen exclusións, sen etiquetas que dividan". Por eso, con críticas al gobierno popular de la Xunta de Galicia, aseguró que "temos que defender este discurso con forza e con dignidade fronte a quen, como Rueda e o seu goberno, négase a acoller nenos e nenas migrantes que foxen de crises humanitarias".

En este mismo sentido, Besteiro aludió a la guerra de Israel contra Palestina, criticando que "vemos líderes perigosos ao mando de potencias nucleares. Vemos un xenocidio en Gaza que moitos aínda xustifican. Vemos unha guerra brutal en Ucraína que algúns —mesmo aquí en Galicia— prefiren ignorar: falan de soberanía, pero calan ante a invasión".

Por este motivo relaciona la cripación política ocn una derecha "disposta a destruír a convivencia democrática só para chegar ao Goberno que cren seu por dereito hereditario".

Frente a un PP "cada vez máis ultra" y que evita hablar de financiación obedeciendo al partido nacional y a un BNG de "nacionalismo excluínte" que "fala no nome do país sen preguntar" con "autosuficiencia moral", Besteiro afirma que el PSdeG es la Galicia de "a esquerda. A do progresismo. A do socialismo. Hoxe Galicia é un proxecto que funciona grazas ao talento e talante dun pobo traballador e intelixente".

Como ejemplos citó la AESIA de A Coruña, la Axencia Europea de Pesca en Vigo o a algunas de las empresas líderes en sectores como la automoción, el téxtil o la agroalimentación.

Besteiro también defendió la lengua gallega durante su intervención, criticando que en Europa el PP no sitúe este idioma como el resto de lenguas oficiales.

Por otra parte, la vivienda fue otro de los temas de su discurso, reivindicando las medidas socialistas en materia de vivienda protegida, suelo público, regulación de pisos turísticos o las zonas tensionadas como el "galeguismo útil".

Como cierre, Besteiro apeló precisamente a un galeguismo "aberto, orgulloso, ambicioso, solidario, creativo” con la vista puesta en el futuro para "seguir loitando".