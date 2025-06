La conselleira Ángeles Vázquez: "Galicia no puede permitirse vivir de espaldas al mar"

A partir del próximo martes 1 de julio Galicia ejercerá el pleno control de los 2.500 kilómetros de costa después de que Gobierno y Xunta materializasen el pasado mes de abril el traspaso de la competencia de la gestión y ordenación del litoral. Se trata de la primera transferencia para Galicia en casi 17 años.

En este nuevo escenario, la Administración autonómica tendrá capacidad para autorizar viviendas e industrias en primera línea de costa así como los usos de temporada en las playas. También gestionará concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre y se convertirá en la primera comunidad en asumir estas competencias, tanto mar como tierra adentro.

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático será la encargada de asumir la gestión de un área que congrega a 86 municipios y a más de la mitad de la población gallega. Días antes de que se haga efectivo el traspaso, la conselleira Ángeles Vázquez Mejuto (Melide, 1972) explica a Quincemil la trascendencia de esta competencia, las principales medidas que se implantarán y los principales retos y oportunidades que tienen por delante.

A partir del próximo 1 de julio Galicia empezará a gestionar su litoral. Es la primera transferencia que se consigue en casi 17 años y después de intensos desencuentros con el Gobierno central. ¿Cómo valora que finalmente vaya a ser una realidad?

En septiembre se cumplen tres años desde que comenzamos a desarrollar la ley, con bastantes desencuentros e incluso con algunas declaraciones fuera de tono y de lugar, pero al final el Constitucional nos dio la razón. El objetivo no es otro que seguir cuidando nuestra costa y que tenga esa triple perspectiva que manda Europa: medioambiental, social y económico.

Esta semana nos tendrían que trasladar todos los documentos, tanto los que están iniciados y no finalizados, como también el histórico. Todavía no los tenemos, sabemos que eran documentos en papel y les exigimos que al menos los escaneen. En pleno año 2025 no tiene mucho sentido que la Administración autonómica se haga cargo de expedientes que no tengan esa validez informática.

¿Qué competencias concretas pasa a asumir la Xunta que antes eran responsabilidad del Estado?

Hasta ahora en manos del Gobierno Central estaban todas las concesiones y autorizaciones, que a partir de ahora pasan a manos de la Xunta. Con esto nos vamos a encontrar algo fundamental que es poder disfrutar del litoral, por ejemplo, con una gran senda de la costa que no se podía acometer porque ni siquiera podíamos utilizar los caminos públicos.

Entendemos que la costa es un motivo de atracción turística para desestacionalizar el turismo, con estaciones en las que podemos disfrutar de la flora y de la fauna. Además, supondría algo fundamental para esos 86 ayuntamientos al dar a conocer esa gastronomía que emana de un recurso fundamental como es el mar.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Cllimático, Ángeles Vázquez. Cedida

¿Cuáles son las medidas más inmediatas que empezarán a llevar a cabo desde el 1 de julio?

Tenemos encima de la mesa distintos avances. Aunque firmamos (la transferencia) en el mes de abril, ya se cumplió un año desde que el Constitucional nos dio la razón. Por lo tanto, sabíamos que más pronto o más tarde tendríamos las plenas competencias. Lo primero que hicimos es publicar un visor donde cualquier ciudadano puede ver qué zona y parcela vamos a designar de máxima protección, las zonas de restauración y otras zonas que ya están perfectamente humanizadas y que hay que seguir cuidándolas.

Esta distribución es fundamental porque para tener una costa viva y activa tenemos que cuidarla desde el punto de vista medioambiental. Pero también hay que trabajar en otros ámbitos como una buena coordinación y organización. Había muchas carencias como los tiempos, con meses e incluso años que tardaba Costas en dar desde un informe a una concesión.

¿Cómo va a beneficiar la vida de los gallegos y gallegas?

Quien mejor conoce la costa es la comunidad autónoma junto con los ayuntamientos y esa cercanía nos va a dar otra visión. Por ejemplo, tendremos homologada una sola solicitud que se coordinará desde un solo departamento. Es decir, un ciudadano ahora no tendrá que pedir informes sectoriales a Costas y a las distintas consellerías, sino que será la propia Consellería de Medio Ambiente la que haga todo ese cometido.

"Somos la primera comunidad autónoma que asumimos las competencias no solo mar adentro, sino tierra adentro" Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático

¿Qué área asumirá estas nuevas competencias dentro de la Consellería? ¿Valoran la creación de nuevas unidades directivas?

Eso es algo que va a decidir el presidente. Sí es cierto que estamos hablando de 2.500 kilómetros de costa, de 86 ayuntamientos y de la planificación íntegra del dominio público marítimo terrestre y de la servidumbre de costa. Somos la primera comunidad autónoma que asumimos las competencias no solo mar adentro, sino tierra adentro. Es decir, también vamos a tener las competencias en las 30 millas de mar.

Contamos con la Comisión Interdepartamental, integrada por representantes de las distintas consellerías y de la asesoría jurídica de Presidencia. Pero la responsabilidad va a recaer en esta Consellería, en una dirección general que ya está creada, con un trabajo muy coordinado entre los departamentos de las tres provincias a través de los jefes territoriales de Lugo, A Coruña y Pontevedra.

Con esta nueva gestión, ¿cómo planean garantizar la protección medioambiental del litoral gallego?

La parte medioambiental está más que garantizada. Ese visor que creamos divide la costa en zonas, con áreas de máxima protección, donde tenemos que dejar fluir la naturaleza y los ecosistemas y donde no se va a poder humanizar en ningún caso. Hay otras zonas en las que tenemos especies invasoras y hay que trabajar muy de la mano de la Consellería do Mar para ser capaces de hacer la restauración correspondiente. Y luego hay otras áreas como pueden ser los puertos, donde no tiene sentido renaturalizar, sino humanizar.

Pero cualquier acción que se lleve a cabo en el territorio ha de contar con los informes sectoriales que van desde la Consellería do Mar pasando por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Que nadie dude que la costa se va a seguir protegiendo, pero la Xunta no entiende la protección como la estaba entendiendo Costas en los últimos años, con una visión extremista donde era el no por el no.

Por ejemplo, con una tubería que estaba rota no autorizaban su cambio y, por lo tanto, los residuos iban de directos al mar. O nos encontrábamos con una empresa o conservera que no tenía actividad y a la que no se le podía dar otro uso.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez. Quincemil

Somos la comunidad española con más kilómetros de costa, ¿qué retos se marcan para conseguir una gestión sostenible del litoral?

Son muchos los retos. Primero estamos desarrollando una guía destinada a la hostelería. Aunque no queremos clonar todo porque nada tienen que ver las Rías Baixas o la Costa da Morte con las Rías Altas, sí es cierto que hay que utilizar unos colores y unos materiales determinados. La hostelería ha de tener unos servicios como, por ejemplo, una depuración adaptada.

Hay otra parte que es el Catálogo de Patrimonio Cultural, en el que ya tenemos 450 inmuebles que son susceptibles de restauración y de cambio de uso. Sabemos que van a ser muchos más, son aquellos que no estando catalogados por parte de Patrimonio tienen una serie de características que queremos seguir conservando como nuestros pueblos marineros.

Galicia tiene la peculiaridad de ser la comunidad autónoma que más kilómetros de costa tiene, por lo que no puede permitirse, ni por economía ni por la parte social ni cultural, vivir de espaldas al mar. Tenemos que estar perfectamente integrados.

"Esta seguridad jurídica evitará la expulsión de empresas, que en los últimos años optaban por la costa portuguesa ante la imposibilidad de instalarse en Galicia" Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático

El traspaso de esta competencia también afectará a las empresas de la cadena mar-industria. ¿Qué implica para este sector que sea la Xunta la que asuma la gestión?

La cadena mar-industria llevaba años de sufrimiento económico y medioambiental. Había empresas que solicitaban la ampliación de la concesión y no se les daba contestación. Eso suponía gran inseguridad y falta de inversión.

Queremos seguir conservando esa industria, son muchísimos puestos de trabajo. Estas empresas se pueden instalar en unas zonas determinadas de la costa y se pueden ampliar siempre que tengamos la justificación de que solo se trata de productos relacionados con el mar y que tienen la necesidad de captar agua y devolver el agua al mar. Esa seguridad jurídica evitará la expulsión de empresas, que en los últimos años optaban por la costa portuguesa ante la imposibilidad de instalarse en Galicia.

Hablamos de 86 concellos costeros en los que vive más de la mitad de la población gallega. ¿Qué papel tendrán estos municipios en la nueva gestión del litoral?

Los concellos fueron una parte primordial en el desarrollo de esta ley. Me siento muy satisfecha porque fue de las leyes más participadas, siempre estuvieron invitados los 86 concellos. Notábamos que algunos de cierta ideología no asistían asiduamente a las reuniones, pero al final todo el mundo participó porque conocían de primera mano toda la problemática existente. Esa problemática redundaba en que había edificios que albergaban el propio Concello, colegios o centros sociales que con la visión de Costas del Estado tenían que desaparecer. Hablamos de más de 4.000 edificaciones.

Otra de las medidas en las que trabajan es la elaboración de un Pacto Gallego por el Litoral. ¿Qué agentes prevén incorporar?

En este pacto estarán los concellos, pero también el resto de entidades como universidades, asociaciones y las distintas administraciones. Más de la mitad de la población gallega vive en estos 86 municipios costeros, por lo tanto, tienen que formar parte y hacer las aportaciones para que lo hagamos lo mejor posible.

¿Qué retos se marcan a corto y medio plazo con este pacto?

Desde la gran senda del litoral, que va desde Ribadeo hasta A Guarda, casi hasta Portugal; a tener pequeños hoteles con encanto para desestacionalizar el turismo. También una transparencia total y absoluta con la ciudadanía; poder hacer las solicitudes de manera telemática o tener un solo coordinador que evite toda la problemática a la población en general y, a partir de ahí, hacer una costa más fuerte desde el punto de vista medioambiental.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez. Cedida

Hablábamos antes de industria y de turismo, ¿este cambio de transferencias tendrá impacto económico en otros sectores?

Creo que es fundamental para los ayuntamientos. Hace años que estaban peleando con Costas, para quien que en los últimos tiempos el ámbito de la costa se convirtió en ideología y la interpretación de la ley era algo fuera de lo normal. También para el turismo y la industria, y para la relación entre administraciones, que hará que sea mucho más fácil.

"Tenemos que tener claro cómo actuar para ir frenando todo aquello que pueda acabar siendo un problema como una inundación" Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático

¿Qué medidas concretas adoptarán para hacer frente al cambio climático y anticiparse a sus efectos?

Todo proyecto y toda acción que se realice en la costa tiene que tener un informe de sinergias. Hay que cuantificar y calificar ese informe desde el punto de vista medioambiental teniendo como eje el cambio climático. No lo podemos negar, pero no lo podemos ver como el gran problema de cara al futuro. Sabemos que es imposible frenarlo desde Galicia, así que lo que tenemos que hacer es trabajar para que la población que reside en la costa y las inversiones que se ejecuten no corran peligro.

Tenemos que tener claro cómo actuar para ir frenando todo aquello que pueda acabar siendo un problema como una inundación. Desde el punto de vista medioambiental estamos trabajando con la universidad, viendo cada cinco o diez años cuáles son los cambios en la costa. Tenemos que adaptarnos al cambio climático y hacer inversiones de manera que protejamos a la población.

¿Esta transferencia sienta un precedente en Galicia para solicitar más competencias?

En esta ley contábamos con absolutamente todos los avales y aún así hablamos de tres años. Pero vamos a continuar y la siguiente será la de meteorología. Es una competencia fundamental por la infraestructura existente, los radares, la inversión para el estudio del cambio climático o la colaboración con Aguas de Galicia para conocer la peligrosidad de inundaciones en 48 horas.

Tenemos los mejores profesionales en Meteogalicia y por lo tanto debemos ejercer todas nuestras funciones. Nuestras alertas no están avaladas por el Gobierno Central pero se nutren de esa información.

"El Gobierno Central cometió un gran error con Galicia. No se puede jugar con los ciudadanos, la ideología tiene que quedar a un lado" Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático

¿Qué plazos se marcan para esta nueva transferencia?

Aprendimos que cuando haces bien las cosas al final salen. Queremos que esa transferencia venga avalada con una ley. En este sentido, estamos desarrollando una ley que espero que vaya al Consello de la Xunta a partir de septiembre y que entre este mismo año en el Parlamento para nutrirnos de los aportes que puedan hacer los distintos grupos políticos. La previsión es tenerla aprobada a principios del año 2026.

Sabemos que no nos lo ponen fácil pero cuando decidimos algo, cuando Alfonso Rueda decide algo es porque tiene el aval jurídico. Por lo tanto, nos lo pueden demorar un poco en el tiempo, pero al final, al igual que en Costas, se tiene que hacer efectivo.

Se pudo comprobar que el Gobierno Central cometió un gran error con Galicia. No se puede jugar con los ciudadanos, la ideología tiene que quedar a un lado y espero que nos lo pongan un poco más fácil, pero no me atrevo a dar fechas porque no depende de mí.