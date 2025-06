Besteiro acusa a la Xunta de Galicia de "machismo institucional" por exponer a la denunciante de Villares

machismo institucional". El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha advertido este lunes que "exponer" a la denunciante del exconselleiro do Mar Alfonso Villares por una presunta agresión sexual lanza un mensaje "muy peligroso" de "".

En este mismo sentido, el socialista ha asegurado que apoyará en la junta de portavoces urgente de este martes la petición del BNG de solicitar la comparecencia en el pleno del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que dé explicaciones sobre este asunto.

En declaraciones desde el Parlamento recogidas por Europa Press, Besteiro ha manifestado que "aún quedan cosas por aclarar" a este respecto como, por ejemplo, "cuándo supo Rueda lo que había pasado y qué hizo desde que tuvo conocimiento".

El pasado jueves, el propio presidente de la Xunta afirmaba tener conocimiento de la denuncia por agresión sexual desde el pasado mes de febrero.

Al contrario del mensaje lanzado por distintos cargos del Partido Popular desde la pasada semana, para el líder del PSdeG, la dimisión de Villares "no fue un gesto de responsabilidad", sino que "fue un movimiento político forzado por la presión de lo que se iba a conocer".

En todo caso, Gómez Besteiro ha censurado que "lo más grave" es que el foco "se ponga en la víctima", lo que considera "imperdonable". "Apenas 15 minutos después de la rueda de prensa ya se sabía quién era la denunciante; y eso es una intención y una línea roja intolerable", ha destacado.

Esa manera de actuar, ha lamentado Besteiro, "expone a quien denuncia y manda un mensaje muy peligroso de machismo institucional". Por todo ello, los socialistas entienden que Galicia "no puede tener un presidente que calla, que tapa y que permite que se señale a las víctimas mientras abraza al denunciado".

"Se debe aplicar a sí mismo la receta para los demás. Dijo que el Gobierno que no da explicaciones no debe continuar. Le pido que se aplique esa receta, que dé explicaciones, porque si no las da, no puede continuar", ha zanjado.

Además, cuestionado sobre si cree que el líder del PP, Núñez Feijóo, tenía conocimiento de la denuncia o si Rueda no se lo trasladó, Besteiro ha asegurado que no tiene datos para evaluar si lo sabía o no, pero ha recordado que el presidente de la Xunta "lo sabía desde febrero y su obligación era ponerlo en conocimiento de la dirección del partido".

"Lo sabía Rueda y la pregunta es si también lo sabía Feijóo, y, si lo sabía, si también lo ocultó", ha apuntado.

Besteiro acusa a Rueda de renunciar a fondos para vivienda pública

Por otro lado, Besteiro ha acusado a Alfonso Rueda de "renunciar a fondos para hacer vivienda pública" en la Conferencia de Presidentes celebrada el viernes.

En este sentido, el secretario xeral del PSdeG ha lamentado que "con esa negativa" el presidente de la Xunta demostró que "Galicia volvió a perder otra oportunidad histórica".

En este contexto, ha sostenido que Rueda "vino con las manos vacías" de la Conferencia de Presidente "porque quiso", ya que ha considerado que fue "un problema de voluntad y no de falta de oportunidades".

En esta línea, Besteiro ha defendido que "la renuncia a fondos para vivienda" y la "ocultación" del caso de Villares "confirman" que Alfonso Rueda "calla cuando debería hablar" y "obedece cuando debería defender los intereses de Galicia". "No actúa como un presidente, se está convirtiendo en un problema para Galicia", ha criticado.