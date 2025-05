El delegado del gobierno en Galicia resalta la importancia de la Guardia Civil

Ante la presencia del general jefe de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Arias, del coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, Fernando Pedreira, y de la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, el delegado recordó que Galicia acaba de reafirmarse como la tercera Comunidad Autónoma más segura de España, con unas cifras de criminalidad que están 15 puntos por debajo de la media nacional. En esta línea, felicitó a la Guardia Civil por su trabajo y apeló al valor de la seguridad como un bien esencial para cualquier sociedad libre, justa y próspera. “Sin seguridad no hay libertad, no hay economía y no hay futuro, por eso, defender la seguridad como lo hace la Guardia Civil es defender la democracia”, afirmó durante su intervención.

También destacó el esfuerzo del Gobierno de España por reforzar la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que ha permitido recuperar desde 2018 más de 14.300 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El delegado celebró que, gracias al compromiso por parte del Ministerio del Interior de establecer tasas de reposición de personal superiores al 100 %, “también en Galicia contamos con la cifra más alta de la historia en efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con alrededor de 9.300 agentes operativos”.

Blanco focalizó sobre todo la capacidad de la Guardia Civil para evolucionar con los tiempos sin perder su esencia de cuerpo al servicio de la ciudadanía. Aseguró que “cumplir casi dos siglos de vida solo es posible gracias a una institución capaz de adaptarse a contextos cambiantes y de afrontar los nuevos desafíos”. Se refirió específicamente a la lucha contra la ciberdelincuencia, a los delitos contra el medio ambiente y a la protección integral de las mujeres víctimas de violencia de género, como ámbitos en los que la Guardia Civil desempeña un papel clave. “En Galicia, hay casi 6.000 mujeres protegidas a través del sistema VioGén y la Guardia Civil es un pilar fundamental de este dispositivo con un trabajo silencioso pero eficaz”, recordó.

Pedro Blanco también tuvo palabras de reconocimiento para la capacidad de respuesta de la Guardia Civil en situaciones de emergencia, como la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana, donde se desplazaron agentes gallegos, o el apagón eléctrico de hace un mes. “La Guardia Civil respondió con eficacia, dando un ejemplo más de servicio público, vocación y compromiso con la ciudadanía”, concluyó.

Turno de condecoraciones y paso a la reserva

Durante el acto se entregaron 14 condecoraciones a guardias distinguidos por su servicio y trayectoria. Recibieron medalla el teniente Jesús Tobar Botana, los cabos primeros César Pallares Gallego y Adrián Rodríguez Sánchez, y los guardias civiles Matilde Durán Fernández, Juan José Sanda Lamas, Juan Carlos Escudero Vallejo, Juan Ignacio García Dobarro, Jesús Manuel García Ferro, Alain Campo Iglesias, Constantino Riveiro García, Alejandro Galán Fernández, Jorge Andrés González González, Laura Sierra Hidalgo y Antonio Viaño Calviño.

Asimismo, se realizó un emotivo homenaje a los agentes que pasan a la situación de reserva, entre los que se encuentran los coroneles Simón Venzal Contreras y Manuel Javier Novo Colldefors; el teniente coronel Ricardo Turienzo Veiga; los tenientes coroneles Víctor Manuel Leiva Rodríguez y Faustino Pinilla Fortuoso; los subtenientes Francisco José Vaamonde Iglesias y Jorge Longueira Montero; el sargento primero José Manuel Iglesias González; el cabo primero Eduardo Pérez Meijide; y los guardias civiles José Ramón Vázquez Casal, José Barcia Gómez, Alberto Melián Artiles, Juan José Sanda Lamas y Antonio Viaño Calviño.

El delegado del Gobierno los felicitó “por todo lo que habéis hecho, por todo lo que dejáis y por todo lo que representáis”, agradeciendo su “trabajo al servicio de la democracia y de la ciudadanía”.