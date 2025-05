La Xunta muestra su disposición a reformar el decreto del plurilingüismo "sin líneas rojas"

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha reiterado este lunes la "máxima disposición" de la Xunta de Galicia a alcanzar un pacto social y político por la lengua gallega, un acuerdo que, asegura, debe darse en un marco de diálogo "sin líneas rojas". Entre los posibles temas a abordar se encuentra la reforma del decreto del plurilingüismo en la enseñanza, una de las principales demandas de los colectivos en defensa del idioma.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello de la Xunta, presidida por Calvo en ausencia de Alfonso Rueda, que asistía en Madrid a la Junta Directiva Nacional del PP, el conselleiro acusó a la oposición de ser la que impone los límites en las negociaciones sobre la lengua: "Las líneas rojas las está marcando claramente la oposición", afirmó.

La cuestión lingüística vuelve al centro del debate tras la celebración, el pasado sábado, del Día das Letras Galegas. Como es habitual, la Plataforma Queremos Galego convocó una manifestación en Santiago para exigir a la Xunta un cambio de rumbo en su política lingüística. La principal reclamación: reformar el decreto de 2010 que regula el reparto de lenguas en el ámbito educativo.

También el nuevo presidente de la Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, ha reclamado una revisión profunda del marco normativo actual, incluyendo la eliminación de los límites impuestos al uso del gallego en las aulas.

Preguntado por estas demandas, Calvo insistió en que la Xunta no ve el idioma como un problema, sino como un valor compartido que debe ser preservado y reforzado: "El gallego no es un problema, y no puede serlo en el futuro", afirmó.

El conselleiro recordó además que Galicia presenta buenos indicadores en cuanto al conocimiento de la lengua. Según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), publicados en octubre de 2023, el 93 % de la población entiende perfectamente el gallego, el 96 % sabe leerlo, el 94 % sabe hablarlo y el 84 % sabe escribirlo. Sin embargo, el mismo estudio señalaba que por primera vez el castellano superaba al gallego como lengua más utilizada, y que un tercio de los menores de entre 5 y 14 años usan el gallego "poco o nada".

Calvo también citó la última 'Enquisa de Percepción Social do Galego', realizada por Sondaxe por encargo de la Xunta, según la cual una amplia mayoría de las familias gallegas se comunica en ambos idiomas, y el 94 % considera que sus hijos deben saber hablar gallego. El 67 %, además, asegura utilizarlo de forma habitual.

En este contexto, el conselleiro defendió el trabajo realizado en los últimos meses para renovar el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, vigente desde 2004. Se han constituido once grupos de trabajo que han puesto sobre la mesa más de medio centenar de propuestas, entre ellas un sello que reconocerá a las empresas comprometidas con el idioma.

Pese a ello, al ser preguntado de forma directa por la posible reforma del decreto del plurilingüismo, Calvo derivó la respuesta al conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. No obstante, reiteró que "no hay líneas rojas" en el proceso de diálogo.