Sumar, Podemos, BNG y ecologistas apoyan una concentración contra Altri frente al Congreso

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, junto a parlamentarios de Sumar, Podemos y BNG han apoyado esta tarde, junto a organizaciones ecologistas como Greenpeace y Ecologistas en Acción, una concentración en las inmediaciones del Congreso contra el proyecto de la empresa Altri en Palas de Rei (Lugo).

La protesta contra este proyecto, convocada por la Plataforma Ulloa Viva ante el Congreso, ha arrancado sobre las 19 horas con la pancarta principal con el lema 'Por una tierra viva. Altri no'.

Aparte, los asistentes portaban carteles con los mensajes 'Ni un euro público para Altri', 'No a la celulosa. Altri no' y 'Fuera es(PP)eculadores. Galicia no se vende'. También se han coreado consignas como 'No se venden nuestra tierra', según informa Europa Press.

Durante la protesta, se ha procedido a la lectura de un manifiesto por parte de las entidades organizadoras con las principales reivindicaciones, que radican en un compromiso del Ejecutivo central de no conceder ningún tipo de ayuda pública a esta planta de celulosa y preservar el medioambiente.

Para dar su respaldo a los manifestantes han acudido, aparte de Díaz, el diputado de Sumar Manuel Lago, la coordinadora general de esta formación, Lara Hernández, la diputada de Podemos Noemí Santana, el coordinador de Alianza Verde Juantxo López de Uralde y la senadora del BNG Carme da Silva.

Yolanda Díaz: ALTRI es "Profundamente agresivo para Galicia"

La vicepresidenta segunda ha declarado ante los medios de comunicación el compromiso de su espacio político contra los proyectos que son "profundamente agresivos" con el medio ambiente de Galicia.

También ha criticado que es "absolutamente incoherente" que la Xunta esté, a su juicio, defendiendo proyectos como el de Altri que no tienen nada que ver con lo que es Galicia y que son rechazados por la ciudadanía.

En contraposición, ha reivindicado que lo que precisa la comunidad autónoma es un modelo de industrialización que sea "sostenible", tenga valores ambientales y preserva la "riqueza de su tierra".

BNG vigilará que no haya "ni un euro público para la macrocelulosa"

Mientras, la senadora del BNG ha reclamado que el Gobierno no debe ser ambiguo y velará para que no se entregue "ni un euro de dinero público" contra esta macrocelulosa, que es una "bomba ambiental" que no puede instalarse en Galicia. "Sería una agresión que la sociedad gallega no va a consentir", ha destacado.

El diputado Manuel Lago también ha calificado de "agresión social" lo que supone el proyecto de Altri, que es enormemente contaminante y que es enormemente negativo para las actividades productivas de la zona. Por ello, ha garantizado que Sumar hará todo lo necesario desde el Gobierno para que esta celulosa, que es una "obscenidad", no se instale en Galicia.

Ecologistas critican a la Xunta

A su vez, el representante de Ecologistas en Acción Cristóbal López ha explicado que reclaman al Gobierno y a los partidos políticos con representación en el Congreso no destinen ningún fondo público a un proyecto "tan lesivo" para la naturaleza y la comunidad gallega. Por tanto, ha pedido que ahora la Xunta escuche a la ciudadanía que se ha movilizado de forma masiva.

Además, el portavoz de Greenpeace Galicia, Manoel Santos, ha reprochado que el Ejecutivo autonómico presidido por Alfonso Rueda "está encerrado en su mundo" y no sabe "reconocer que no tiene licencia social porque la gente lo está rebatiendo con argumentos muy pesados."

Por su parte, López de Uralde ha destacado en redes sociales que esta concentración es un acto más en contra del proyecto de Altri y en "defensa del medio ambiente y de las gentes de Galicia que tanto están luchando".