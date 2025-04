Debate Estado Galicia: El BNG intenta que se invaliden acuerdos alcanzados por el PP con otras fuerzas

El primer Debate sobre el Estado de la Autonomía de esta legislatura celebra este viernes su última sesión en el Parlamento gallego. En el edificio del Hórreo, la tensión entre los grupos parlamentarios se ha dejado notar.

Debate Estado Galicia: El PPdeG traduce en propuestas anuncios de Rueda y propone consenso a la oposición

Esta mañana, la representante del BNG en la Cámara, la vicepresidenta segunda, Montse Prado, manifestó su disconformidad con varios acuerdos sellados el día anterior entre el PP con el diputado de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea, y otro con el PSdeG en materia de Educación.

Según informa Europa Press en base a fuentes de PP y PSdeG consultadas, la queja del BNG, que en la pasada jornada no alcanzó ningún consenso con los populares, denunciaba que los acuerdos no se ajustaban al reglamento, por lo que no deberían ser ratificados para la votación en pleno. La explicación está en que no se llegó a un acuerdo por una "transacción como tal", es decir, casando dos propuestas sobre un mismo asunto entre dos grupos, sino que se realizaron al modificar las propuestas iniciales, por lo que entienden que se tratan de "enmiendas".

En este contexto y tras un debate "intenso", el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, pidió que se votase y Prado se quedó sola en su protesta, ya que populares y socialistas rechazaron las pretensiones de los nacionalistas.

Fuentes del PPdeG recuerdan que en otros debates previos se han fraguado acuerdos por esta vía sin que hubiese "quejas de este tipo" y han manifestado su "sorpresa" porque el Bloque "multiplique su apuesta por el no intentando vetar los acuerdos entre otras fuerzas políticas".

Por su parte, fuentes del PSdeG han manifestado su malestar por la actitud del BNG, al que acusan de intentar "cercenar acuerdos" de otras formaciones.

Enfrente, fuentes nacionalistas han relativizado el calado del conflicto y han incidido en que "la diferencia" con años anteriores reside en que "siempre había acuerdo entre todos los grupos".

"Esta vez el PP hace lo de siempre, usa su rodillo y el reglamento a su medida", han denunciado.

Democracia Ourensana reclama que no se discrimine a Ourense en el Parlamento gallego

En su intervención, la primera de uno de los grupos parlamentarios este viernes, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha instado al PPdeG y a la Xunta a cumplir las propuestas de resolución acordadas y que se votarán en esta jornada.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Ojea expuso las propuestas del grupo mixto cinco de las cuales cuentan con el apoyo popular y otras siete fueron de transacción.

El diputado ha recordado algunas a las que llegó a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular, como instar al Gobierno gallego a incrementar los recursos y mejorar la planificación de las actuaciones en materia de salud mental, así como garantizar el acceso a la atención sanitaria especializada sin discriminación por territorio, "promoviendo la descentralización de servicios y el uso de la telemedicina".

También ha destacado el apoyo a una propuesta para instar al Ejecutivo autonómico a incrementar la inversión en infraestructuras deportivas de uso público garantizando criterios de equilibrio territorial y otra para reforzar las medidas de seguridad vial en los entornos escolares.

Del mismo modo, ha puesto en valor el acuerdo con los populares para demandar una línea de apoyo específico a la cultura local y a los festivales que promuevan la identidad y cohesión del territorio gallego.

Además, tras mencionar las siete transacciones planteadas por el PPdeG y que ha aceptado el parlamentario ourensano, Ojea ha destacado el impulso a la creación de ayudas causadas por la contaminación en A Baixa Limia, recuperación de centros históricos y barrios degradados de ciudades gallegas y mejorar el informe anual de ejecución presupuestaria por provincia. También el reconocimiento de la Xunta al filólogo ourensano Isaac Alonso Estraviz.

Así, ha pasado a detallar las propuestas de Democracia Ourensana que no saldrán adelante porque, "el PP, como tiene mayoría absoluta, no van a salir adelante".

"Las he leído de manera clara y la ciudadanía puede hacer un seguimiento de los compromisos asumidos en el ámbito del Parlamento a ver si se cumplen. De las que no serán aceptadas, también las menciono para que la ciudadanía también haga la valoración que corresponda", ha concluido Ojea, que no agotó los 30 minutos de los que disponía para defender sus iniciativas.