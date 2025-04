Debate Estado Galicia: Pontón tilda a Rueda de ser el "presidente más antigallego de la historia"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado a Alfonso Rueda de gobernar "en contra de Galicia" y de ser "el presidente más antigallego y desleal de la historia". Lo ha hecho en su réplica al discurso del presidente de la Xunta en el Debate sobre el Estado de la Autonomía que la líder nacionalista ha iniciado con una frase del finado Papa Francisco sobre que la "guerra es un fracaso de la política y de la humanidad" y ha mostrado su orgullo porque el BNG "se sitúe del lado correcto: de la paz, la defensa y la soberanía de los pueblos".

"Que nadie se lleve a engaños, más gasto militar es menos sanidad, menos educación y menos pensiones", ha aseverado al comenzar su intervención en el hemiciclo de la Cámara gallega, donde ha estado arropada por los alcaldes nacionalistas de Santiago y Pontevedra, Goretti Sanmartín y Miguel Anxo Fernández Lores, respectivamente.

Tras este comienzo, Pontón ha puesto el foco en Rueda, "el presidente más antigallego y desleal de la historia", al que ha acusado de "vender Galicia a precio de saldo" para "llenar los bolsillos de empresas amigas".

En este sentido, ha afirmado que el presidente de la Xunta no es un "servidor de Galicia", sino que es "servidor de Altri, de las eléctricas, de los que hacen negocio con la vejez y de empresas amigas de familiares del PP a los que riega con contratos a dedo". "Rueda, usted no sirve a Galicia, se sirve de Galicia", ha puntualizado la portavoz del Bloque.

Las consecuencias de un gobierno que ha calificado de "antigallego y desleal" son para Pontón "nefastas", por lo que ha pasado a cuestionar si Galicia "está mejor tras 16 años del gobiernos del PP" y ha vuelto a acusar al líder del PPdeG de formar un gobierno "antigallego y desleal" que tiene como "única máxima" gobernar "a favor de las multinacionales".

Industrias, minas y Altri

En este punto, Ana Pontón ha reprochado a Alfonso Rueda no conseguir proyectos de futuro y "solo traer" iniciativas "contaminantes que los demás no quieren" y que, en su opinión, son "más propias del franquismo industrial que de una Galicia del siglo XXI".

Ha puesto como ejemplo la mina de Doade, explicando que pretenden "extraer litio para las baterías de coches" mientras que la fábrica "va para Zaragoza, donde creará 4.000 empleos". "Para Galicia expolio, destrucción y contaminación; para otros, empleo, tecnología y producción. Ese es el resultado de gobernar contra Galicia", ha lamentado.

Así, tras ironizar con que Rueda tendrá tiempo de "nombrar a dedo a otro cargo político que le haga la declaración de impacto ambiental como hizo con Altri", Pontón, poniendo como ejemplo también la factoría que la multinacional lusa quiere instalar en Palas de Rei, se ha preguntado cuál será la "próxima puerta giratoria" de cargos populares. "¿Será la suya? Méritos está haciendo, porque lleva meses peregrinando por despachos de Madrid y Bruselas reclamando para Altri 250 millones de euros de ayudas públicas", ha apostillado.

En este contexto, ha propuesto a Rueda que desactive "esa bomba ambiental" y trabajar juntos para que ese dinero sirva para "regenerar la ría de Arousa, apoyar a las Pymes y a los sectores productivos".

"Megaminería contaminante, macrocelulosas y favorecer el expolio de las eléctricas por tierra y por mar. ¿Por qué tanto empeño en reducir Galicia a una colonia de las multinacionales? A este paso lo que les falta es poner un cartel: 'Galicia, se vende'", ha continuado Pontón.

También en este punto ha introducido el bono para fomentar el consumo de pescado anunciado este miércoles por el titular del Gobierno gallego, al que ha pedido seriedad para ayudar al sector y ha instado a empezar por "cuidar las rías" y a no "arruinarlo con la contaminación de Altri".

"Aún no ha explicado por qué Altri es de interés general y la gente del mar no. Explíquelo porque no va a tener mejor ocasión ni mejor lugar. Explíquenos por qué en medio de una emergencia climática quiere convertir nuestro monte en un polvorín", ha reiterado la líder nacionalista.

Sanidad: "Emplean la motosierra"

Por otro lado, Ana Pontón ha censurado que el Ejecutivo autonómico use la "motosierra" para "recortar" en sanidad, "cebándose", ha dicho, especialmente con la atención primaria, "con un recorte acumulado de 2.000 millones".

Frente a esto, ha expuesto la "alternativa del BNG" para reforzar la sanidad pública que, entre otras cosas, pasaría por un plan de rescate de la atención primaria hasta destinar el 25% del presupuesto total de Sergas, un nuevo plan de salud mental, recortar las listas de espera y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales.

"Menos teatrillo y dote a la sanidad pública de los profesionales que se necesitan y con la dignidad que merecen", ha reclamado.

También ha presentado la alternativa de los nacionalistas en materia educativa y de políticas sociales. Sobre esto último ha acusado a Rueda de lanzar "promesas vacías que no solucionan los problemas" y que tienen idéntico resultado: "la nada".

"Debe ser parte de su 'estilo Rueda': demostrar una vez y otra que su palabra no vale nada", ha destacado la portavoz del BNG, que ha recordado que los nacionalistas apuestan por la creación de un Sergas de los servicios sociales para colocarlos al mismo nivel que la sanidad y la educación.

'Ruedafeudalismos'

Por otra parte, Ana Pontón ha reprochado a Alfonso Rueda el acto para celebrar el primer año de legislatura en la Cidade da Cultura, donde, ha censurado, "la gente tiene que ir a darle las gracias al gran líder por los favores que reparte", lo que ha definido como "Ruedafeudalismo".

"Usted no quiere derechos, quiere caridad. No quiere ciudadanos, quiere siervos. En política no se viene a servirse de la gente, se viene a servir a la gente", ha reiterado.

Además, en esta primera réplica al titular del Gobierno gallego, Pontón ha aprovechado para reivindicar las alternativas que los nacionalistas proponen en otros asuntos como vivienda, entre las que ha destacado declarar zonas tensionadas, retirar todas las viviendas turísticas ilegales del registro de la Xunta y movilizar vivienda vacía para ponerla en alquiler social.

"Respeto"

También ha pedido a Alfonso Rueda que "no degrade la democracia confundiendo la mayoría absoluta con absolutismo" y le ha reprochado que en tres años "solo se reuniese una vez" con la líder de la oposición y "siempre despreció la mano tendida del BNG para llegar a acuerdos de país".

Del mismo modo, ha demandado a Rueda que "respete" la lengua gallega, una cuestión en la que Pontón considera que el líder del PP practica una política "de acoso y derribo". Por ello, ha recordado que el BNG propone pactar plazos y presupuestos para aplicar el Plan Xeral de Normalización Lingüística y derogar "el decreto de la vergüenza".

"Tuvieron la oportunidad de transformar este país, pero nos dejan una Galicia con menos población, con menos empleo industrial, donde las listas de espera crecen y donde estamos a la cola en innovación. Sus decisiones nos llevan a este balance", ha relatado Pontón, que ha concluido reivindicando que "es necesario" poner en marcha nuevas medidas y proyectos, así como un gobierno que "actúe desde la confianza en el país y en la gente".