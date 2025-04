El gallego Diego Calvo y otros consejeros del PP abandonan la Comisión Sectorial de Justicia

Los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP han abandonado la reunión mantenida hoy en la Comisión Sectorial de Justicia en Barcelona. Entre ellos, se encontraba el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, así como los representantes de Madrid, Andalucía, Aragón, Valencia, La Rioja y Cantabria.

El conselleiro del Gobierno de Galicia, Diego Calvo ha lamentado la actitud del ministerio, por sus contestaciones vagas o sin compromiso en puntos del orden del día "necesarios para poder aplicar la ley".

"El ministerio decide lo que quiere hacer y todas las comunidades tenemos que hacer un seguidismo", ha explicado Calvo, quien también ha defendido que "tienen argumentos de sobra para defender su posición, y ha calificado de paripé la Conferencia Sectorial que quería organizar el Ministerio: "Yo no he venido a tomar ningún canapé", ha concluido.

Por su parte, fuentes del Gobierno han censurado que la Xunta abandonase la conferencia sectorial sin escuchar las cifras que afectan a su territorio ni detallar sus esfuerzos para implementar la ley.

Además, han indicado que Galicia ahorrará 23 millones de euros con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y que su implantación solo requerirá una inversión de alrededor de 1,2 millón de euros por parte de la región, ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino solo adecuar las existentes a la nueva estructura prevista en la norma.

También han indicado que la inversión que el ministerio ya ha realizado en Galicia para adaptar sus estructuras a la Ley de Eficiencia, asciende a la cifra histórica de 18,9 millones de euros (procedentes en su mayoría de fondos europeos).

Las CCAA del PP no descartan ir a la justicia

Las comunidades autónomas del PP no descartan acudir a la vía judicial si el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) no trata la ampliación de plazas de formación de Medicina Familiar y Comunitaria. La ampliación de plazas de formación de Medicina Familiar y Comunitaria no se ha incluido en el orden del día, aunque sí se ha establecido uno respecto a cuál va a ser el modo de financiación.

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, ha recordado que las comunidades autónomas del PP escribieron el pasado 6 de marzo a la ministra de Sanidad, Mónica García, solicitándole una convocatoria extraordinaria del CISNS para tratar este asunto, "lo cual nos obliga a decir que la ministra no cumple lo que dice el artículo 13 del reglamento del Consejo Interterritorial".